Qué es Grok, el modelo en la mira de las autoridades de Nueva York

Cómo funciona la inteligencia artificial Grok

El diseño técnico y la arquitectura de la inteligencia artificial impulsada por Elon Musk presentan vulnerabilidades que facilitan la creación de contenidos no consentidos:

Inexistencia de bloqueos preventivos eficaces: a diferencia de otros sistemas del mercado que rechazan indicaciones explícitas sobre desnudos o rostros de personas reales, la herramienta permitió generar hipersexualizaciones en cuestión de segundos a partir de fotografías públicas.

a diferencia de otros sistemas del mercado que rechazan indicaciones explícitas sobre desnudos o rostros de personas reales, la herramienta permitió generar hipersexualizaciones en cuestión de segundos a partir de fotografías públicas. Comandos de edición escalable: la interfaz ofrece herramientas para incrementar progresivamente el grado de alteración digital o exposición en las imágenes, abriendo la puerta a la manipulación masiva.

la interfaz ofrece herramientas para incrementar progresivamente el grado de alteración digital o exposición en las imágenes, abriendo la puerta a la manipulación masiva. Integración directa en redes sociales: la distribución inmediata dentro de la plataforma X acelera la viralización de deepfakes, dificultando que las víctimas puedan remover el contenido malicioso antes de su difusión global.

la distribución inmediata dentro de la plataforma X acelera la viralización de deepfakes, dificultando que las víctimas puedan remover el contenido malicioso antes de su difusión global. Flexibilidad bajo el criterio de "libertad de expresión": la premisa corporativa de limitar la censura derivó en posturas internas donde se consideraban admisibles ciertos formatos de desnudez, lo que debilitó la supervisión de la inteligencia artificial.

Grok es el motor de inteligencia artificial desarrollado por la compañía xAI e integrado en la plataforma X (ex Twiter). EFE/ Isaac Fontana ARCHIVO

El reclamo de mayores controles a la inteligencia artificial en Nueva York

Las revelaciones surgidas en las audiencias de Nueva York impulsaron a las legisladoras locales a promover proyectos para exigir auditorías algorítmicas obligatorias y frenar el despliegue de modelos que no aprueben exámenes de seguridad de cara al público.

La presión sobre las firmas de Elon Musk marca un precedente clave en la búsqueda de estándares legales que protejan la privacidad de los usuarios sin paralizar el avance de la tecnología.