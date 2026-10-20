Cómo eliminar el óxido de canillas ollas y sartenes usando un poco de papel aluminio

Pero lo que muchos dueños no saben es que existe un truco casero tan sencillo como efectivo que se convirtió en tendencia por su practicidad: utilizar un pequeño trozo de papel aluminio para remover toda la suciedad adherida sin rayar ni desgastar las piezas.

El baño y la cocina: dos lugares que pueden contar con óxido acumulado.

Por qué funciona el papel aluminio contra el óxido

La efectividad de este método radica en una combinación de acción mecánica y reacción química suave. El aluminio es un metal más blando que el acero o el cromo de las griferías, por lo que actúa como un abrasivo fino que desprende las partículas de corrosión sin dañar el acabado de las superficies.