Cómo eliminar el óxido de canillas ollas y sartenes usando un poco de papel aluminio

Con el paso del tiempo, las canillas, las ollas y las sartenes suelen acumular manchas de óxido y sarro que parecen imposibles de quitar, obligando en muchos casos a reemplazarlas por productos nuevos.
Pero lo que muchos dueños no saben es que existe un truco casero tan sencillo como efectivo que se convirtió en tendencia por su practicidad: utilizar un pequeño trozo de papel aluminio para remover toda la suciedad adherida sin rayar ni desgastar las piezas.
Por qué funciona el papel aluminio contra el óxido
La efectividad de este método radica en una combinación de acción mecánica y reacción química suave. El aluminio es un metal más blando que el acero o el cromo de las griferías, por lo que actúa como un abrasivo fino que desprende las partículas de corrosión sin dañar el acabado de las superficies.
Además, al entrar en contacto con el óxido de hierro y un medio líquido (como agua o vinagre), se genera una leve fricción que ayuda a pulir y devolver el brillo original en cuestión de minutos.
Paso a paso: cómo aplicar el truco de limpieza en casa
Para llevar a cabo esta tarea de limpieza profunda no se requieren elementos costosos. Solo hace falta seguir estas sencillas indicaciones:
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Cortar y moldear: cortá un trozo de papel aluminio y armá una bola de tamaño mediano. No debe quedar demasiado apretada para facilitar el agarre.
Humedecer la superficie: mojá la bola de aluminio con agua tibia. Para potenciar el efecto sobre manchas difíciles en sartenes o griferías, podés agregar unas gotas de vinagre blanco o bicarbonato de sodio.
Frotar con firmeza: pasa la bola sobre las zonas oxidadas de las ollas, sartenes o canillas aplicando una presión constante. Notarás cómo la capa marrón o negruzca comienza a desprenderse rápidamente.
Enjuagar y secar: una vez removida la suciedad, lava el objeto con agua limpia y detergente común. Secá bien con un paño microfibra para evitar que la humedad vuelva a generar óxido.
En pocas palabras
- Papel aluminio: un truco casero permite eliminar óxido de canillas, ollas y sartenes.
- Efectividad: el aluminio actúa como abrasivo suave y genera fricción al contacto con el óxido.
- Aplicación: se moja una bola de aluminio con agua o vinagre y se frota la zona afectada.