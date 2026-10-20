DIY para hacer un empalme de cables seguro y firme

DIY seguro para unir cables sin generar problems en el hogar.

Un empalme consiste en dos o más conductores de electricidad para asegurar el paso de corriente de un punto a otro sin interrupciones.

Estos trabajos o DIY con electricidad se realizan para prolongar la longitud de un cable, reparar algún daño, sustituir una sección del cable rota o crear derivaciones.

¿Cómo puedo realizar un empalme de cables con un DIY?

La seguridad es lo primero cuando se trata de electricidad, por eso nunca deberías realizar un arreglo de este tipo sin tener las herramientas correctas y tomar medidas de precaución.

Para realizar un empalme duradero y seguro, es importante que la unión de ambos cables tenga buena presión, un aislamiento firme y no existan falsos contactos.

Para este DIY vas a necesitar pinzas o un alicate universal, pelacables, cinta aislante y un conector rápido si lo consigues. Este procedimiento se tiene que realizar sin electricidad o corriente activa para evitar accidentes.

Para empezar con el DIY, corta la electricidad de la casa bajando la llave térmica para manipular los cables de manera segura. Retira aproximadamente 3 centímetros de plástico de cada cable, dejando los alambres al descubierto. Utiliza un pelacables o unas pinzas con cuidado de no romper los hilos internos. Para seguir con el DIY, hay que cruzar los cables formando una letra X por donde empieza el aislamiento de plástico y luego hay que torcerlos de manera firme hacia el lado contrario. Tienen que quedar entrelazados. Asegura con las pinzas para apretar y cubre con cinta aislante.

Qué peligros evitar al realizar este DIY con electricidad

Hay errores comunes cuando se trata de arreglos de electricidad caseros que es mejor evitar antes de que el daño sea más grande.

Por ejemplo, un empalme flojo o mal retorcido sin presión genera una mala conexión que produce calor y deteriora el cable.

Cualquier error puede generar cortocircuito.

Solo usar cinta aislante sin retorcer es un error muy común que genera falsos contactos. La cinta se afloja o degrada y genera chispas o incendios.