DIY para hacer un empalme de cables seguro y firme

Arreglar cosas rotas, armar algo desde cero, recuperar materiales que ya no sirven y reestructurar algo de la casa es una tarea que se puede realizar sin problemas siempre que se cuente con un DIY y con las herramientas necesarias.
En la casa se rompen cosas todo el tiempo o fallan algunos objetos por el uso y desgaste. Generalmente, las áreas de electricidad y luz sufren daños que a veces se pueden reparar y otras conviene buscar ayuda profesional.
Los empalmes de cables, cambios de tomas, cabezales de enchufes, cambio de foco u otros arreglos se pueden realizar sin problemas, pero con medidas de seguridad.
Un empalme consiste en dos o más conductores de electricidad para asegurar el paso de corriente de un punto a otro sin interrupciones.
Estos trabajos o DIY con electricidad se realizan para prolongar la longitud de un cable, reparar algún daño, sustituir una sección del cable rota o crear derivaciones.
¿Cómo puedo realizar un empalme de cables con un DIY?
La seguridad es lo primero cuando se trata de electricidad, por eso nunca deberías realizar un arreglo de este tipo sin tener las herramientas correctas y tomar medidas de precaución.
Para realizar un empalme duradero y seguro, es importante que la unión de ambos cables tenga buena presión, un aislamiento firme y no existan falsos contactos.
Para este DIY vas a necesitar pinzas o un alicate universal, pelacables, cinta aislante y un conector rápido si lo consigues. Este procedimiento se tiene que realizar sin electricidad o corriente activa para evitar accidentes.
- Para empezar con el DIY, corta la electricidad de la casa bajando la llave térmica para manipular los cables de manera segura.
- Retira aproximadamente 3 centímetros de plástico de cada cable, dejando los alambres al descubierto. Utiliza un pelacables o unas pinzas con cuidado de no romper los hilos internos.
- Para seguir con el DIY, hay que cruzar los cables formando una letra X por donde empieza el aislamiento de plástico y luego hay que torcerlos de manera firme hacia el lado contrario. Tienen que quedar entrelazados.
- Asegura con las pinzas para apretar y cubre con cinta aislante.
Qué peligros evitar al realizar este DIY con electricidad
Hay errores comunes cuando se trata de arreglos de electricidad caseros que es mejor evitar antes de que el daño sea más grande.
Por ejemplo, un empalme flojo o mal retorcido sin presión genera una mala conexión que produce calor y deteriora el cable.
Solo usar cinta aislante sin retorcer es un error muy común que genera falsos contactos. La cinta se afloja o degrada y genera chispas o incendios.
En pocas palabras
- Seguridad eléctrica: Se detallan pasos para realizar un empalme de cables DIY de forma segura y firme en el hogar.
- Herramientas necesarias: Se recomienda usar pinzas, pelacables, cinta aislante y conector rápido, siempre sin corriente activa.
- Peligros a evitar: Se advierte sobre empalmes flojos, mal retorcidos o el uso incorrecto de cinta aislante, que pueden generar calor o incendios.