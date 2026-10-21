La pugilista mendocina Delfina Arancibia, integrante de la selección argentina de boxeo amateur, logró este martes un importante paso en su sueño de llegar a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, volviendo a tener presencia argentina en esta cita, tras la ausencia en París 2024. Ganó en México y clasificó a Lima 2027.
Delfina Arancibia ganó en México y logró el pasaje a los Juegos Panamericanos de Lima 2027
La mendocina Delfina Arancibia ganó en cuartos de final del continental de boxeo amateur de la World Boxing y ya aseguró pasaje a los Juegos Panamericanos 2027
La lasherina pupila del gimnasio de Pablo Chacón viajó al Campeonato Panamericano Continental Élite 2026, que fiscaliza la World Boxing, y se desarrollan en la ciudad de Puebla, México. Esta competencia otorga clasificación en las categorías olímpicas a los Juegos Panamericanos de Lima 2027, que a su vez brindan el pasaje a los Juegos Olímpicos.
Delfina Arancibia ganó y está en semifinales de los 57 kg
Este martes la piba de Finca González, de 18 años, pasó la primera ronda sin combatir, y en la segunda, los cuartos de final, enfrentó a la canadiense Victoria Vergos. Allí la mendocina desplegó un boxeo contundente y se impuso 5-0, ganando todos los rounds, a excepción de la tarjeta del cuarto juez, que la vio perder el cuarto y último asalto. La clasificación a semifinales le otorgó ya la medalla de bronce y el pasaporte a los Juegos Panamericanos 2027.
La pupila de Chacón y Armando Andrada enfrentará el próximo viernes (23) en las semifinales de los 57 kg a la ganadora del cruce entre la dominicana Génesis de la Rosa y la brasileña Juci Cerqueira.
En pocas palabras
- Delfina Arancibia: Boxeadora mendocina clasificó a los Juegos Panamericanos 2027.
- Competencia: Logró el pasaje tras ganar en cuartos de final del Panamericano Continental Élite.
- Próximo objetivo: Busca un lugar en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.