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Delfina Arancibia ganó en México y logró el pasaje a los Juegos Panamericanos de Lima 2027

La mendocina Delfina Arancibia ganó en cuartos de final del continental de boxeo amateur de la World Boxing y ya aseguró pasaje a los Juegos Panamericanos 2027

Raúl Adriazola
Por Raúl Adriazola [email protected]
Delfina Arancibia le ganó a la canadiense Vergos, pasó a semifinales y se aseguró la medalla de bronce y la clasificación a los Juegos panamericanos de Lima 2027.

Delfina Arancibia le ganó a la canadiense Vergos, pasó a semifinales y se aseguró la medalla de bronce y la clasificación a los Juegos panamericanos de Lima 2027.

La pugilista mendocina Delfina Arancibia, integrante de la selección argentina de boxeo amateur, logró este martes un importante paso en su sueño de llegar a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, volviendo a tener presencia argentina en esta cita, tras la ausencia en París 2024. Ganó en México y clasificó a Lima 2027.

Delfina Arancibia viene de ganar el bronce en los Juegos Suramericanos ODESUR de Santa Fe 2026.

Delfina Arancibia viene de ganar el bronce en los Juegos Suramericanos ODESUR de Santa Fe 2026.

La lasherina pupila del gimnasio de Pablo Chacón viajó al Campeonato Panamericano Continental Élite 2026, que fiscaliza la World Boxing, y se desarrollan en la ciudad de Puebla, México. Esta competencia otorga clasificación en las categorías olímpicas a los Juegos Panamericanos de Lima 2027, que a su vez brindan el pasaje a los Juegos Olímpicos.

Delfina Arancibia ganó y está en semifinales de los 57 kg

Este martes la piba de Finca González, de 18 años, pasó la primera ronda sin combatir, y en la segunda, los cuartos de final, enfrentó a la canadiense Victoria Vergos. Allí la mendocina desplegó un boxeo contundente y se impuso 5-0, ganando todos los rounds, a excepción de la tarjeta del cuarto juez, que la vio perder el cuarto y último asalto. La clasificación a semifinales le otorgó ya la medalla de bronce y el pasaporte a los Juegos Panamericanos 2027.

La pupila de Chacón y Armando Andrada enfrentará el próximo viernes (23) en las semifinales de los 57 kg a la ganadora del cruce entre la dominicana Génesis de la Rosa y la brasileña Juci Cerqueira.

En pocas palabras

  • Delfina Arancibia: Boxeadora mendocina clasificó a los Juegos Panamericanos 2027.
  • Competencia: Logró el pasaje tras ganar en cuartos de final del Panamericano Continental Élite.
  • Próximo objetivo: Busca un lugar en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.
Resumen generado por Thinkindot AI

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