Delfina Arancibia ganó en México y logró el pasaje a los Juegos Panamericanos de Lima 2027

Delfina Arancibia viene de ganar el bronce en los Juegos Suramericanos ODESUR de Santa Fe 2026.

La lasherina pupila del gimnasio de Pablo Chacón viajó al Campeonato Panamericano Continental Élite 2026, que fiscaliza la World Boxing, y se desarrollan en la ciudad de Puebla, México. Esta competencia otorga clasificación en las categorías olímpicas a los Juegos Panamericanos de Lima 2027, que a su vez brindan el pasaje a los Juegos Olímpicos.

Delfina Arancibia ganó y está en semifinales de los 57 kg

Este martes la piba de Finca González, de 18 años, pasó la primera ronda sin combatir, y en la segunda, los cuartos de final, enfrentó a la canadiense Victoria Vergos. Allí la mendocina desplegó un boxeo contundente y se impuso 5-0, ganando todos los rounds, a excepción de la tarjeta del cuarto juez, que la vio perder el cuarto y último asalto. La clasificación a semifinales le otorgó ya la medalla de bronce y el pasaporte a los Juegos Panamericanos 2027.