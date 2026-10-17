Delfina Arancibia buscará en el Panamericano de boxeo amateur iniciar el camino a Los Ángeles 2028

Luego de competir en los Juegos Suramericanos de Santa Fe, la Selección Argentina de boxeo amateur, con la mendocina Delfina Arancibia, inicia este sábado su participación en el Campeonato Panamericano Continental Élite 2026 que se desarrollan en la ciudad de Puebla, México.
La lasherina Arancibia, del gimnasio Pablo Chacón, integra el equipo que dirige técnicamente Daniel Cacharrito González en la división de los 57 kilogramos, y viene de lograr la medalla de bronce en Santa Fe 2026.
El boxeo argentino inicia el camino a Los Ángeles 2028 en el Panamericano
El equipo argentino de boxeo amateur Élite continúa su preparación con vistas a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, el gran objetivo, sumando experiencia y combates, como los que afrontarán desde este sábado y hasta el 25 de octubre en Puebla, México, donde se disputará el Campeonato Panamericano. Las peleas se podrán ver en el canal: https://www.panamsportschannel.org/
El certamen mencionado servirá como el primero de clasificación a los Juegos Panamericanos de Lima 2027. En Puebla se repartirán 56 plazas, que serán claves en el camino de los púgiles hacia los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.
De todas las categorías de peso en el Campeonato Continental Panamericano de Boxeo Puebla 2026, que se disputará en el Gimnasio Miguel Hidalgo, solo las olímpicas repartirán boletos para Lima 2027. Serán cuatro en cada categoría, es decir, las correspondientes al campeón, subcampeón y los dos medallistas de bronce.
Las divisiones "olímpicas" son: 55, 60, 65, 70, 80, 90 y +90 kg, en masculino; y 51, 54, 57 (la de Delfina), 60, 65, 70 y 75 kg, en femenino.
Quienes integran la Selección Argentina de boxeo amateur de Élite
La Selección Argentina está conformada, en la rama femenina, por Tatiana Flores, medalla de oro en la Copa del Mundo de Foz de Iguazú 2025 y plata en 2026, en la categoría hasta 51 kilogramos; Melanie Martínez, hasta 54 kilogramos; la campeona continental juvenil Delfina Arancibia, hasta 57 kilogramos, y Lucía Muello, hasta 65 kilogramos.
Entre los varones están: Santiago Celes peleará en la categoría hasta 60 kilogramos; Brandon Amaya, campeón continental juvenil, en hasta 70 kilogramos; Nahuel Roldán, hasta 80 kilogramos y Enzo Gallardo, en la categoría de más de 90 kilogramos.
En pocas palabras
- Boxeo amateur: La Selección Argentina, con Delfina Arancibia, compite en el Panamericano de Puebla.
- Camino a Los Ángeles 2028: El torneo es clave para clasificar a los Juegos Panamericanos Lima 2027.
- Equipo argentino: Integran la selección Tatiana Flores, Melanie Martínez, Arancibia, Lucía Muello, Santiago Celes, Brandon Amaya, Nahuel Roldán y Enzo Gallardo.