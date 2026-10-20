Elogios para Julián Álvarez: Simeone lo calificó de "determinante" tras su primer gol en la temporada

El punto de inflexión se dio en el empate 1-1 frente al Stuttgart en territorio alemán, por la tercera fecha de la fase de grupos de la UEFA Champions League, en un duelo que los madrileños terminaron disputando con diez hombres. La igualdad llegó en el amanecer del complemento (2 minutos): tras una asistencia al medio del extremo Ademola Lookman, Álvarez sacó un furioso y certero zurdazo que se metió directo en el ángulo.

El desahogo del ex River se tradujo en un abrazo cerrado con sus compañeros, quienes le brindaron respaldo absoluto en este momento de transición. En la misma sintonía se expresó Simeone, quien optó por mantenerse al margen de las polémicas y ratificó su confianza devolviéndolo a la titularidad.

Julián Álvarez rompió la sequía goleadora en la Champions League.

“Hizo un partido con un esfuerzo físico increíble”, remarcó el DT que cumple su decimosexta temporada al frente del club. Asimismo, valoró su polifuncionalidad al desempeñarse como interno por izquierda en varios pasajes del encuentro y reconoció que se puso “muy contento” por el rendimiento del campeón del mundo en Qatar 2022.

“Esperemos que, de a poco, empiece a encontrarse con lo que nos mostró hoy”, auguró el estratega sobre el delantero, quien firmó 20 tantos en el curso anterior y mantiene contrato con la institución hasta 2030.