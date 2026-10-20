Tras haber anotado el gol del empate, el DT del Atlético de Madrid, el argentino Diego Simeone, elogió al atacante cordobés Julián Álvarez que rompió una preocupante sequía gol en la temporada. Fue "un golazo", dijo el Cholo al finalizar el juego en Stuttgart.
Elogios para Julián Álvarez: Simeone lo calificó de "determinante" tras su primer gol en la temporada
El DT del Atlético de Madrid Diego Simeone elogió el gol de Julián Álvarez en Champions League. Valoró su esfuerzo y espera que mejore su relación con el hincha
El histórico director técnico del Colchonero valoró además el esfuerzo físico del jugador de la Selección argentina y lo definió como una pieza “determinante” para el buen pasar del equipo madrileño en la Champions League.
El golazo de Julián Álvarez para el empate del Atlético de Madrid en Stuttgart
El festejo de la Araña Álvarez llegó en el octavo partido que disputó en lo que va de la campaña. El delantero busca así dejar atrás las turbulencias del último mercado de pases, una situación que generó un ruptura del vínculo con una parte radicalizada de la parcialidad albirroja.
El punto de inflexión se dio en el empate 1-1 frente al Stuttgart en territorio alemán, por la tercera fecha de la fase de grupos de la UEFA Champions League, en un duelo que los madrileños terminaron disputando con diez hombres. La igualdad llegó en el amanecer del complemento (2 minutos): tras una asistencia al medio del extremo Ademola Lookman, Álvarez sacó un furioso y certero zurdazo que se metió directo en el ángulo.
El desahogo del ex River se tradujo en un abrazo cerrado con sus compañeros, quienes le brindaron respaldo absoluto en este momento de transición. En la misma sintonía se expresó Simeone, quien optó por mantenerse al margen de las polémicas y ratificó su confianza devolviéndolo a la titularidad.
“Hizo un partido con un esfuerzo físico increíble”, remarcó el DT que cumple su decimosexta temporada al frente del club. Asimismo, valoró su polifuncionalidad al desempeñarse como interno por izquierda en varios pasajes del encuentro y reconoció que se puso “muy contento” por el rendimiento del campeón del mundo en Qatar 2022.
“Esperemos que, de a poco, empiece a encontrarse con lo que nos mostró hoy”, auguró el estratega sobre el delantero, quien firmó 20 tantos en el curso anterior y mantiene contrato con la institución hasta 2030.
En pocas palabras
- Diego Simeone: Elogió a Julián Álvarez por su gol y lo calificó de "determinante".
- Julián Álvarez: Anotó un golazo que significó el empate del Atlético de Madrid en Champions League.
- Contexto: El tanto rompe una sequía goleadora del delantero y genera expectativas para el futuro.