Boca le gana a Vasco Da Gama, con un gol de Di Lollo, en el Maracaná

Boca le gana 1 a 0 a Vasco da Gama de Brasil, en el mítico Estadio Maracaná, por la vuelta de las semifinales de la Copa Sudamericana. El xeneize busca un triunfo que le permita meterse en la gran final.
Boca visita a Vasco da Gama de Brasil, por la vuelta de las semifinales de la Copa Sudamericana, en busca de un triunfo que le permita meterse en la gran final.
Boca le gana 1 a 0 a Vasco da Gama de Brasil, en el mítico Estadio Maracaná, por la vuelta de las semifinales de la Copa Sudamericana. El xeneize busca un triunfo que le permita meterse en la gran final.
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A los 3 minutos del primer tiempo Lautaro Di Lollo le dio la ventaja a Boca.
Apenas comenzó el encuentro llegó el córner desde la izquierda de Lautaro Blanco y Di Lollo marcó de cabeza tras ganarle en lo alto al ex Racing Santiafo Sosa.
Sin embargo, el local agarraba mal parado al Xeneize y casi ponía el empate, pero Lozano la sacaba justo en la defensa.