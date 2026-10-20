Un grande de Europa quiere a Licha Martínez: la cifra que está dispuesto a pagar por el defensor

Por ello Lisandro Martínez quedó descartado para la visita del Manchester United al Como, por la tercera fecha de la Champions League. Lo confirmó el técnico Michael Carrick en conferencia de prensa, aunque el defensor argentino podría regresar a las canchas antes de lo esperado.

El contrato del campeón del Mundial 2022 con la Selección Argentina se extenderá hasta el 30 de junio de 2027 y los Diablos Rojos cuentan con una opción de extenderlo por una temporada más. Así lo dijo Sky Sport. Sin embargo, es poco probable que eso suceda tras los recientes sucesos y es ahí donde la escuadra blaugrana aparece en la escena.

Cuánto pagaría Barcelona por el pase del Licha Martínez

En el pasado mercado de pases el Barcelona "tanteó" a Cristian "Cuti" Romero antes de que se sume a Atlético de Madrid, pero ahora sí se le daría el pase del Carnicero, quien se sumaría a su cotizada plantilla. El Licha es titular de manera indiscutible en los Diablos Rojos como en la Albiceleste tras el retiro de Nicolás Otamendi.

¿Se dará esta vez el pase del Licha Martínez al Barcelona? La relación entre el jugador y la dirigencia del United parece no tener retorno, por lo que vería con buenos ojos irse a otro club. Barcelona pagaría 20 millones de euros por el pase del jugador.