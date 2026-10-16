Qué sanción recibió Lisandro Martínez tras la gran polémica en Manchester United

Las picantes declaraciones de Licha fueron más allá porque le pegó a la dirigencia: "Esperábamos más desde arriba, que traigan más jugadores para competir, porque muchos equipos también han incorporado jugadores, y hoy también el Atlético tiene un equipo increíble. Merecieron ganar hoy".

"Después del partido, hablé con bronca y frustración por no conseguir el resultado que todos queríamos”, explicó el futbolista de la Selección Argentina al aclarar sus dichos del martes.

Carrick desmintió que Lisandro Martínez sea sancionado

Este jueves el entrenador y el defensor tuvieron una reunión con dos de los principales dirigentes de Manchester United y decidieron no sancionar al Licha.

Carrick dijo: "Ya está, de verdad. Lo hemos superado. Fue algo que pasó, todos entendimos la situación y lo que significaba. Lisandro obviamente hizo su declaración y reconoce que fue un error suyo, y eso fue todo. Para nosotros como grupo, no representa ningún drama".

Lisandro Martínez estará a disposición para el partido que el United jugará con el Leeds

Manchester United visitará al Leeds este domingo a las 10, por la fecha 7 de la Premier League y ahí Lisandro Martínez estará a dispoición.