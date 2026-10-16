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Hizo explosivas declaraciones

Qué sanción recibió Lisandro Martínez tras la gran polémica en Manchester United

Lisandro Martínez hizo explosivas declaraciones contra la dirigencia del Manchester United y recibió un castigo

Gustavo Privitera
Por Gustavo Privitera [email protected]
Lisandro Martínez hizo explosivas declaraciones contra la dirigencia del Manchester United.

Lisandro Martínez hizo explosivas declaraciones contra la dirigencia del Manchester United.

El defensor de la Selección argentina Lisandro Martínez hizo picantes declaraciones contra la dirigencia del Manchester United. El DT del equipo inglés, Michael Carrick, desmintió los rumores sobre que el zaguero argentino iba a ser desafectado para el próximo partido ante Leeds. El Licha recibió una multa económica.

Tras la caída 2-0 frente a Atlético de Madrid por Champions League, Licha Martínez había expresado: "No tenemos la calidad para competir a nivel continental". Luego se armó una gran polémica en Inglaterra.

"Tengo que controlarme mucho, pero a veces es un reflejo del espejo de cómo está nuestro club en este momento", comenzó diciendo el argentino, con las pulsaciones a mil tras el 2-0.

Las picantes declaraciones de Licha fueron más allá porque le pegó a la dirigencia: "Esperábamos más desde arriba, que traigan más jugadores para competir, porque muchos equipos también han incorporado jugadores, y hoy también el Atlético tiene un equipo increíble. Merecieron ganar hoy".

"Después del partido, hablé con bronca y frustración por no conseguir el resultado que todos queríamos”, explicó el futbolista de la Selección Argentina al aclarar sus dichos del martes.

Carrick desmintió que Lisandro Martínez sea sancionado

Este jueves el entrenador y el defensor tuvieron una reunión con dos de los principales dirigentes de Manchester United y decidieron no sancionar al Licha.

Carrick dijo: "Ya está, de verdad. Lo hemos superado. Fue algo que pasó, todos entendimos la situación y lo que significaba. Lisandro obviamente hizo su declaración y reconoce que fue un error suyo, y eso fue todo. Para nosotros como grupo, no representa ningún drama".

Lisandro Martínez estará a disposición para el partido que el United jugará con el Leeds

Manchester United visitará al Leeds este domingo a las 10, por la fecha 7 de la Premier League y ahí Lisandro Martínez estará a dispoición.

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