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Las picantes declaraciones de Licha Martínez contra la dirigencia del United: "Que traigan más jugadores"

Lisandro Martínez cargó contra la dirigencia del Manchester United tras la derrota de este martes ante Atlético Madrid por la Champions League

Gustavo Privitera
Por Gustavo Privitera [email protected]
Lisandro Martínez no se calló nada.

Lisandro Martínez no se calló nada.

El defensor de la Selección argentina de fútbol Lisandro Martínez criticó duramente la dirigencia del Manchester United inglés tras la derrota de este martes por 2 a 0 ante Atlético Madrid español, de visitante, por la Champions League. El Licha se quejó por la falta de refuerzos.

“Hicimos una temporada fantástica el año pasado y ahora esperamos más de la directiva, que traigan más jugadores para competir”, dijo el jugador que fue campeón del mundo con el equipo albiceleste en Qatar 2022 tras el partido ante el equipo que dirige Diego Cholo Simeone.

Licha Mart&iacute;nez se despach&oacute; con todo.

Licha Martínez se despachó con todo.

Lisandro Martínez, quien tuvo una buena Copa del Mundo y fue subcampeón en el torneo ecuménico de México, Estados Unidos y Canadá 2026, destacó negativamente el duelo ante el Atlético: "La actuación de hoy fue muy pobre, muy pobre".

Luego agregó: "Sinceramente, espero más. Espero más de nuestro director deportivo".

Licha Martínez fue autocrítico tras la derrota del Manchester United ante Atlético de Madrid

Sin embargo, el argentino nacido en Gualaguay, Entre Ríos, hace 28 años, también fue autocrítico: "Y también como jugadores, tenemos que hacer más".

"Es importante cuando armas un plantel fuerte para estar preparados para este tipo de noches”, volvió a cargar, luego, en contra de los dirigentes del club.

Por último, el marcador central Lisandro Martínez fue claro: "También esta noche es fácil señalar al entrenador, es fácil señalar a los a los jugadores, pero también tenemos que mirar a otras áreas, ¿no?".

El Manchester United está séptimo en la liguilla de la UEFA Champions League, tras la derrota con el conjunto español. En la Premier League, el equipo de Old Trafford está en la posición número 13 con apenas una victoria en seis partidos (empató tres y perdió dos), por lo que está en un mal momento futbolístico.

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