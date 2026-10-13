Las picantes declaraciones de Licha Martínez contra la dirigencia del United: "Que traigan más jugadores"

Luego agregó: "Sinceramente, espero más. Espero más de nuestro director deportivo".

Licha Martínez fue autocrítico tras la derrota del Manchester United ante Atlético de Madrid

Sin embargo, el argentino nacido en Gualaguay, Entre Ríos, hace 28 años, también fue autocrítico: "Y también como jugadores, tenemos que hacer más".

"Es importante cuando armas un plantel fuerte para estar preparados para este tipo de noches”, volvió a cargar, luego, en contra de los dirigentes del club.

Por último, el marcador central Lisandro Martínez fue claro: "También esta noche es fácil señalar al entrenador, es fácil señalar a los a los jugadores, pero también tenemos que mirar a otras áreas, ¿no?".

El Manchester United está séptimo en la liguilla de la UEFA Champions League, tras la derrota con el conjunto español. En la Premier League, el equipo de Old Trafford está en la posición número 13 con apenas una victoria en seis partidos (empató tres y perdió dos), por lo que está en un mal momento futbolístico.