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Guerra en Manchester

Dos históricos del United liquidaron a Lisandro Martínez tras sus declaraciones

Lisandro Martínez cargó fuerte contra la dirigencia del conjunto rojo, pero dos ex jugadores históricos no se la dejaron pasar

Emanuel Trilla Donoso
Por Emanuel Trilla Donoso [email protected]
Dos ex estrellas del United cargaron contra Lisandro Martínez.

Dos ex estrellas del United cargaron contra Lisandro Martínez.

El Manchester United cayó en la segunda fecha de la Champions League cuando visitó en España al Atlético de Madrid y Lisandro Martínez explotó contra la dirigencia acusando que no realizaron las inversiones económicas que el equipo necesitaba y, por otro lado, defendió el trabajo del entrenador Michael Carrick.

Entre otras frases lapidarias, el defensor argentino expresó: "Hicimos una temporada fantástica el año pasado y ahora esperamos más de la directiva, que traigan más jugadores para competir"; frases que no cayeron bien en los históricos del conjunto rojo.

A Wayne Rooney no le gustaron las declaraciones de Lisandro Mart&iacute;nez.

A Wayne Rooney no le gustaron las declaraciones de Lisandro Martínez.

Rooney liquidó a Lisandro Martínez

Wayne Rooney es el máximo goleador histórico del Manchester United, por lo tanto, palabra autorizada para hablar del club: "Es una falta de respeto hacia sus compañeros. Les está faltando el respeto porque está diciendo que el equipo no tiene el nivel suficiente".

"Los hinchas quieren escuchar hablar a los jugadores; quieren escuchar que a los jugadores les importa lo que pasa. Así que está claro que a él le importa y que quiere que el equipo invierta más dinero y contrate más jugadores", manifestó el ex delantero.

"Pero, para conseguir eso, probablemente él sea uno de los jugadores que podrían terminar saliendo del club por sus actuaciones. Su rendimiento no estuvo a la altura", concluyó Wayne Rooney.

Rio Ferdinand analiz&oacute; la situaci&oacute;n de Lisandro Mart&iacute;nez.

Rio Ferdinand analizó la situación de Lisandro Martínez.

Rio Ferdinand se sumó a las críticas a Lisandro Martínez

El ex defensor central del United también se expresó al respecto: "No me parece bien que los jugadores se enteren de estas cosas primero por los medios de comunicación, en lugar de escucharlas cara a cara de uno de sus compañeros".

En declaraciones en su canal de YouTube, Rio Ferdinand comparó la situación del argentino con lo sucedido tiempo atrás con Cristiano Ronaldo y Roy Keane, quienes también realizaron cuestionamientos al Manchester United antes de ser traspasados.

"Es lo que pasa cuando alguien sale a cuestionar públicamente a la cúpula de un club de fútbol", concluyó el histórico del conjunto rojo.

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