Dos históricos del United liquidaron a Lisandro Martínez tras sus declaraciones

"Los hinchas quieren escuchar hablar a los jugadores; quieren escuchar que a los jugadores les importa lo que pasa. Así que está claro que a él le importa y que quiere que el equipo invierta más dinero y contrate más jugadores", manifestó el ex delantero.

"Pero, para conseguir eso, probablemente él sea uno de los jugadores que podrían terminar saliendo del club por sus actuaciones. Su rendimiento no estuvo a la altura", concluyó Wayne Rooney.

Rio Ferdinand analizó la situación de Lisandro Martínez.

Rio Ferdinand se sumó a las críticas a Lisandro Martínez

El ex defensor central del United también se expresó al respecto: "No me parece bien que los jugadores se enteren de estas cosas primero por los medios de comunicación, en lugar de escucharlas cara a cara de uno de sus compañeros".

En declaraciones en su canal de YouTube, Rio Ferdinand comparó la situación del argentino con lo sucedido tiempo atrás con Cristiano Ronaldo y Roy Keane, quienes también realizaron cuestionamientos al Manchester United antes de ser traspasados.

"Es lo que pasa cuando alguien sale a cuestionar públicamente a la cúpula de un club de fútbol", concluyó el histórico del conjunto rojo.