El descargo de Lisandro Martínez luego de las críticas por sus explosivas declaraciones tras la derrota del Manchester United

El defensor, que fue criticado por ídolos del club como Wayne Rooney y Jamie Carragher, aseguró que se dejó llevar por las emociones ya que habitualmente vive el fútbol "con pasión, compromiso y un gran deseo de ganar".

"Mis palabras reflejan cómo me siento y lo mucho que quiero ver a este club compitiendo por las copas más preciadas", escribió el defensor de la Selección argentina en su cuenta de Instagram, a la par que consideró que el equipo debe hacerse "más fuerte" y que todos deben "trabajar juntos" para poder "seguir creciendo y competir al más alto nivel".

Licha Martínez había sido muy categórico en sus comentarios al expresar que el Manchester United no estaba teniendo una buena temporada y que hacía falta "fichar a más jugadores para ser competitivos". Así, tras la derrota ante Atlético de Madrid , el zaguero argentino apuntó contra la dirigencia y el director deportivo del club, Jason Wilcox, por los malos resultados deportivos en el inicio de las competencias.

El Manchester United se encuentra protagonizando un flojo arranque en la temporada 2026/27, con apenas seis puntos en seis fechas que van de la Premier League. Además, el elenco inglés perdió el puntaje perfecto en la Champions League y se encuentra en zona de playoffs en la tabla de posiciones (por debajo de la clasificación directa a octavos de final).

El mensaje completo (español) de Lisandro Martínez en sus redes sociales

"Tras todo lo que se ha dicho sobre mis comentarios de ayer, quiero compartir algunos pensamientos sobre lo que dije y cómo me siento. Después del partido, hablé desde el enojo y la frustración por no haber conseguido el resultado que todos queríamos.

Quienes me conocen saben cómo vivo el fútbol, con pasión, compromiso y un enorme deseo de ganar. Y cuando las cosas no salen como queremos, duele, especialmente cuando se representa a un club con la historia y la estatura del Manchester United.

Mis palabras reflejan cómo me siento y cuánto quiero ver a este club compitiendo por los mayores honores. Esos altos estándares son parte de cómo veo el fútbol y la responsabilidad que conlleva llevar esta camiseta.

Cuando hablo de querer más, me refiero a la ambición que todos debemos tener como parte de este club. Seguir creciendo, hacernos más fuertes y tener todo lo necesario para competir al más alto nivel. Estos son estándares a los que todos debemos aspirar, empezando por mí.

Sé que, ante todo, somos nosotros, los jugadores, quienes tenemos que rendir, y me pongo a la cabeza de esa responsabilidad. Necesitamos exigirnos aún más a nosotros mismos y trabajar juntos para llevar al Manchester United de vuelta a la cima.

Creo en mis compañeros de equipo, en nuestro entrenador y en todos los que trabajan para ayudar a este club a avanzar. Estoy convencido de que el camino a seguir es seguir trabajando juntos, con ambición y compromiso.

Mi objetivo ha sido el mismo desde el primer día: ganar, competir al más alto nivel y darlo todo por este escudo".