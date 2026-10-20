A un partido del título: el camino de Boca a la final de la Copa Sudamericana

Boca, de la Libertadores a la final de la Copa Sudamericana

El camino de Boca en la Copa Sudamericana comenzó luego de finalizar en la tercera colocación del Grupo D de la Copa Libertadores. El Xeneize cosechó siete puntos (producto de dos triunfos, un empate y tres derrotas) y quedó por debajo de Universidad Católica y Cruzeiro.

Esto obligó al equipo a disputar los 16avos de final (playoffs) ante O'Higgins de Chile. En una serie con una marcada paridad, el equipo argentino logró imponerse por 1-0 en La Bombonera y selló su clasificación, a través de la tanda de penales, en condición de visitante.

En octavos de final, Boca no dejó dudas frente a Deportivo Recoleta de Paraguay. Con una contundente actuación colectiva, superó la serie por un abrumador marcador global de 7-1, tras triunfar 3-1 en Buenos Aires y cerrar la eliminatoria con una goleada 4-0 como visitante.

La prueba de mayor exigencia llegó en los cuartos de final frente al San Paulo, de Brasil. El Xeneize sacó ventaja en el encuentro de ida disputado en La Bombonera con una victoria por 1-0, y posteriormente sostuvo la diferencia al empatar 1-1 en el Estadio Morumbí para escribir su nombre entre los cuatro mejores de la Copa Sudamericana.

En semifinales Boca revirtió una brava llave ante Vasco Da Gama. Luego perder 1-0 en el primer chico de la serie, el equipo del Vasco Arruabarrena sacó pecho en el mítico Maracaná y sacó pasaje para disputar la final del torneo continental.

En la actual edición, la final se jugará el sábado 21 de noviembre en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla, Colombia. El rival, saldrá del ganador de Atlético Mineiro y Montevideo City Torke.