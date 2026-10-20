Boca dio una nueva muestra de carácter a nivel internacional. Tras perder el primer chico de la serie ante Vasco Da Gama, en el marco de las semifinales de la Copa Sudamericana, el equipo de Rodolfo Arruebarrena dio vuelta la llave y se metió en la final del certamen continental. De esta manera, buscará alzar dicho trofeo por tercera ocasión.
Boca, finalista de la Copa Sudamericana: cuántas finales internacionales jugó y cómo le fue
Boca dio vuelta la serie ante Vasco Da Gama y quedó a 90 minutos de agrandar sus vitrinas. Cuántas jugó y cómo le fue al Xeneize en este tipo de encuentros
Desde las primeras Copas Rioplatenses a principios del siglo XX hasta las modernas batallas de la Conmebol, la camiseta azul y oro se transformó en un sinónimo de finales. Y ahora, irá por una nueva estrella. La cita será el sábado 21 de noviembre en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla, Colombia. El rival, saldrá del ganador de Atlético Mineiro y Montevideo City Torke.
Todas las finales internacionales que jugó Boca
El palmarés internacional de Boca es un reflejo de su peso y vigencia histórica a nivel continental y mundial. A lo largo de las décadas, el Xeneize fue protagonista de enfrentamientos determinantes en Sudamérica y el mundo.
De esta manera la institución logró construir una reputación temible en partidos de mata-mata. La mística copera del club de La Ribera se consolidó gracias a una enorme efectividad y regularidad en los torneos más prestigiosos de la Conmebol y la FIFA.
A continuación, las finales internacionales de Boca:
Copa Libertadores
- 1963 vs. Santos (perdió)
- 1977 vs. Cruzeiro (campeón)
- 1978 vs. Deportivo Cali (campeón)
- 1979 vs. Olimpia (perdió)
- 2000 vs. Palmeiras (campeón)
- 2001 vs. Cruz Azul (campeón)
- 2003 vs. Santos (campeón)
- 2004 vs. Once Caldas (perdió)
- 2007 vs. Gremio (campeón)
- 2012 vs. Corinthians (perdió)
- 2018 vs. River Plate (perdió)
- 2023 vs. Fluminense (perdió)
Copa Intercontinental y Mundial de Clubes
- 1977 vs. Borussia Mönchengladbach (campeón)
- 2000 vs. Real Madrid (campeón)
- 2001 vs. Bayern Múnich (perdió)
- 2003 vs. AC Milan (campeón)
- 2007 vs. AC Milan (perdió)
Recopa Sudamericana
- 1990 vs. Atlético Nacional (campeón)
- 2003 vs. Olimpia (perdió)
- 2004 vs. Cienciano (perdió)
- 2005 vs. Once Caldas (campeón)
- 2006 vs. São Paulo (campeón)
- 2008 vs. Arsenal de Sarandí (campeón)
Copa Sudamericana
- 2004 vs. Bolívar (campeón)
- 2005 vs. Pumas UNAM (campeón)
Supercopa Sudamericana
- 1989 vs. Independiente (campeón)
- 1994 vs. Independiente (perdió)
Otras Copas Oficiales (AFA/AUF y Conmebol)
- 1919 (Tie Cup) vs. Nacional (campeón)
- 1920 (Copa de Honor Cusenier) vs. Universal (perdió)
- 1945 (Copa de Confraternidad) vs. Nacional (campeón)
- 1946 (Copa de Confraternidad) vs. Montevideo Wanderers (campeón)
- 1992 (Copa Máster) vs. Cruzeiro (campeón)
- 1993 (Copa de Oro Nicolás Leoz) vs. Atlético Mineiro (campeón)
En pocas palabras
- Boca Juniors: El club se clasificó a la final de la Copa Sudamericana tras vencer a Vasco Da Gama.
- Historial de finales: Se detalla un extenso palmarés de finales internacionales disputadas por el club, incluyendo Copas Libertadores, Intercontinentales, Sudamericanas y otras.
- Próxima final: Boca buscará su tercera Copa Sudamericana el 21 de noviembre en Barranquilla.