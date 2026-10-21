La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) puso en marcha la totalidad de su calendario de pagos para octubre de 2026. Durante este período, todas las prestaciones del sistema previsional y de asignaciones sociales se cobran con una actualización automática del 1,66%, porcentaje derivado de la inflación oficial registrada por el INDEC durante agosto (1,7%) y aplicado con el cálculo reglamentario de dos decimales.
ANSES
Calendario completo de ANSES para lo que resta de octubre 2026: fechas de cobro de jubilados, asignaciones y desempleo
La Administración Nacional de la Seguridad Social oficializó el cronograma definitivo para todas las prestaciones del mes, liquidadas con el reajuste del 1,66%
A continuación, la guía completa con las fechas exactas de acreditación bancaria de ANSES según el último número del Documento Nacional de Identidad (DNI).
Jubilaciones y pensiones mínimas, AUH y Asignación Familiar (SUAF)
Tanto los jubilados y pensionados que no superan el haber mínimo como los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo y SUAF comparten las mismas fechas de acreditación:
- DNI terminados en 0: Jueves 8 de octubre
- DNI terminados en 1: Viernes 9 de octubre
- DNI terminados en 2: Martes 13 de octubre
- DNI terminados en 3: Miércoles 14 de octubre
- DNI terminados en 4: Jueves 15 de octubre
- DNI terminados en 5: Viernes 16 de octubre
- DNI terminados en 6: Lunes 19 de octubre
- DNI terminados en 7: Martes 20 de octubre
- DNI terminados en 8: Miércoles 21 de octubre
- DNI terminados en 9: Jueves 22 de octubre
Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo
Para quienes perciben haberes superiores al básico previsional, el cronograma se activa en el tramo final del mes:
- DNI terminados en 0 y 1: viernes 23 de octubre.
- DNI terminados en 2 y 3: lunes 26 de octubre.
- DNI terminados en 4 y 5: martes 27 de octubre.
- DNI terminados en 6 y 7: miércoles 28 de octubre.
- DNI terminados en 8 y 9: jueves 29 de octubre.
Asignación por Embarazo (AUE)
- DNI terminado en 0: viernes 9 de octubre.
- DNI terminado en 1: martes 13 de octubre.
- DNI terminado en 2: miércoles 14 de octubre.
- DNI terminado en 3: jueves 15 de octubre.
- DNI terminado en 4: viernes 16 de octubre.
- DNI terminado en 5: lunes 19 de octubre.
- DNI terminado en 6: martes 20 de octubre.
- DNI terminado en 7: miércoles 21 de octubre.
- DNI terminado en 8: jueves 22 de octubre.
- DNI terminado en 9: viernes 23 de octubre.
Pensiones No Contributivas (PNC)
- DNI terminados en 0 y 1: jueves 8 de octubre.
- DNI terminados en 2 y 3: viernes 9 de octubre.
- DNI terminados en 4 y 5: martes 13 de octubre.
- DNI terminados en 6 y 7: miércoles 14 de octubre.
- DNI terminados en 8 y 9: jueves 15 de octubre.
Prestación por Desempleo
- DNI terminados en 0 y 1: jueves 22 de octubre.
- DNI terminados en 2 y 3: viernes 23 de octubre.
- DNI terminados en 4 y 5: lunes 26 de octubre.
- DNI terminados en 6 y 7: martes 27 de octubre.
- DNI terminados en 8 y 9: miércoles 28 de octubre.
Asignaciones por Prenatal, Maternidad
- DNI terminados en 0 y 1: miércoles 14 de octubre.
- DNI terminados en 2 y 3: jueves 15 de octubre.
- DNI terminados en 4 y 5: viernes 16 de octubre.
- DNI terminados en 6 y 7: lunes 19 de octubre.
- DNI terminados en 8 y 9: martes 20 de octubre.
Asignaciones de pago único
- Asignación por Maternidad: todas las terminaciones de documento cobran entre el 14 de octubre y el 10 de noviembre.
- Asignaciones de Pago Único (Matrimonio, Nacimiento y Adopción): todas las terminaciones cobran entre el 9 de octubre y el 10 de noviembre.
- Asignaciones Familiares de PNC: todas las terminaciones de documento cobran entre el 8 de octubre y el 10 de noviembre.
Cómo consultar fecha y sucursal de cobro desde Mi ANSES
Para verificar de manera individual el día exacto y el banco asignado para retirar los fondos acreditados por ANSES, se debe seguir este camino:
- Acceder al portal oficial de ANSES (www.anses.gob.ar).
- Dirigirse al apartado de consultas de cobro y completar los datos con el número de CUIL o número de beneficio previsional.
- Presionar el botón "Consulta".
- El sistema detallará automáticamente la prestación activa, la fecha exacta de acreditación y el rango de días en que el dinero permanecerá disponible en la cuenta bancaria.
En pocas palabras
- ANSES: Oficializó el cronograma de pagos para lo que resta de octubre 2026 con un reajuste del 1,66%.
- Fechas de cobro: Jubilados, pensionados y asignaciones (AUH, SUAF, AUE, PNC, Desempleo) tienen fechas específicas según terminación de DNI.
- Consulta online: Se puede verificar fecha y lugar de cobro ingresando a la web de ANSES con CUIL o número de beneficio.
Resumen generado por Thinkindot AI