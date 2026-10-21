Calendario completo de ANSES para lo que resta de octubre 2026: fechas de cobro de jubilados, asignaciones y desempleo

A continuación, la guía completa con las fechas exactas de acreditación bancaria de ANSES según el último número del Documento Nacional de Identidad (DNI).

Jubilaciones y pensiones mínimas, AUH y Asignación Familiar (SUAF)

Tanto los jubilados y pensionados que no superan el haber mínimo como los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo y SUAF comparten las mismas fechas de acreditación: