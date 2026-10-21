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Calendario completo de ANSES para lo que resta de octubre 2026: fechas de cobro de jubilados, asignaciones y desempleo

La Administración Nacional de la Seguridad Social oficializó el cronograma definitivo para todas las prestaciones del mes, liquidadas con el reajuste del 1,66%

Daniel Calivares
Por Daniel Calivares [email protected]
Calendario completo de ANSES para lo que resta de octubre 2026: fechas de cobro de jubilados, asignaciones y desempleo

Calendario completo de ANSES para lo que resta de octubre 2026: fechas de cobro de jubilados, asignaciones y desempleo

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) puso en marcha la totalidad de su calendario de pagos para octubre de 2026. Durante este período, todas las prestaciones del sistema previsional y de asignaciones sociales se cobran con una actualización automática del 1,66%, porcentaje derivado de la inflación oficial registrada por el INDEC durante agosto (1,7%) y aplicado con el cálculo reglamentario de dos decimales.

A continuación, la guía completa con las fechas exactas de acreditación bancaria de ANSES según el último número del Documento Nacional de Identidad (DNI).

Jubilaciones y pensiones mínimas, AUH y Asignación Familiar (SUAF)

Tanto los jubilados y pensionados que no superan el haber mínimo como los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo y SUAF comparten las mismas fechas de acreditación:

  • DNI terminados en 0: Jueves 8 de octubre
  • DNI terminados en 1: Viernes 9 de octubre
  • DNI terminados en 2: Martes 13 de octubre
  • DNI terminados en 3: Miércoles 14 de octubre
  • DNI terminados en 4: Jueves 15 de octubre
  • DNI terminados en 5: Viernes 16 de octubre
  • DNI terminados en 6: Lunes 19 de octubre
  • DNI terminados en 7: Martes 20 de octubre
  • DNI terminados en 8: Miércoles 21 de octubre
  • DNI terminados en 9: Jueves 22 de octubre

Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo

Para quienes perciben haberes superiores al básico previsional, el cronograma se activa en el tramo final del mes:

  • DNI terminados en 0 y 1: viernes 23 de octubre.
  • DNI terminados en 2 y 3: lunes 26 de octubre.
  • DNI terminados en 4 y 5: martes 27 de octubre.
  • DNI terminados en 6 y 7: miércoles 28 de octubre.
  • DNI terminados en 8 y 9: jueves 29 de octubre.

Asignación por Embarazo (AUE)

  • DNI terminado en 0: viernes 9 de octubre.
  • DNI terminado en 1: martes 13 de octubre.
  • DNI terminado en 2: miércoles 14 de octubre.
  • DNI terminado en 3: jueves 15 de octubre.
  • DNI terminado en 4: viernes 16 de octubre.
  • DNI terminado en 5: lunes 19 de octubre.
  • DNI terminado en 6: martes 20 de octubre.
  • DNI terminado en 7: miércoles 21 de octubre.
  • DNI terminado en 8: jueves 22 de octubre.
  • DNI terminado en 9: viernes 23 de octubre.

Pensiones No Contributivas (PNC)

  • DNI terminados en 0 y 1: jueves 8 de octubre.
  • DNI terminados en 2 y 3: viernes 9 de octubre.
  • DNI terminados en 4 y 5: martes 13 de octubre.
  • DNI terminados en 6 y 7: miércoles 14 de octubre.
  • DNI terminados en 8 y 9: jueves 15 de octubre.

Prestación por Desempleo

  • DNI terminados en 0 y 1: jueves 22 de octubre.
  • DNI terminados en 2 y 3: viernes 23 de octubre.
  • DNI terminados en 4 y 5: lunes 26 de octubre.
  • DNI terminados en 6 y 7: martes 27 de octubre.
  • DNI terminados en 8 y 9: miércoles 28 de octubre.

Asignaciones por Prenatal, Maternidad

  • DNI terminados en 0 y 1: miércoles 14 de octubre.
  • DNI terminados en 2 y 3: jueves 15 de octubre.
  • DNI terminados en 4 y 5: viernes 16 de octubre.
  • DNI terminados en 6 y 7: lunes 19 de octubre.
  • DNI terminados en 8 y 9: martes 20 de octubre.

Asignaciones de pago único

  • Asignación por Maternidad: todas las terminaciones de documento cobran entre el 14 de octubre y el 10 de noviembre.
  • Asignaciones de Pago Único (Matrimonio, Nacimiento y Adopción): todas las terminaciones cobran entre el 9 de octubre y el 10 de noviembre.
  • Asignaciones Familiares de PNC: todas las terminaciones de documento cobran entre el 8 de octubre y el 10 de noviembre.

Cómo consultar fecha y sucursal de cobro desde Mi ANSES

Para verificar de manera individual el día exacto y el banco asignado para retirar los fondos acreditados por ANSES, se debe seguir este camino:

  • Acceder al portal oficial de ANSES (www.anses.gob.ar).
  • Dirigirse al apartado de consultas de cobro y completar los datos con el número de CUIL o número de beneficio previsional.
  • Presionar el botón "Consulta".
  • El sistema detallará automáticamente la prestación activa, la fecha exacta de acreditación y el rango de días en que el dinero permanecerá disponible en la cuenta bancaria.

En pocas palabras

  • ANSES: Oficializó el cronograma de pagos para lo que resta de octubre 2026 con un reajuste del 1,66%.
  • Fechas de cobro: Jubilados, pensionados y asignaciones (AUH, SUAF, AUE, PNC, Desempleo) tienen fechas específicas según terminación de DNI.
  • Consulta online: Se puede verificar fecha y lugar de cobro ingresando a la web de ANSES con CUIL o número de beneficio.
Resumen generado por Thinkindot AI

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