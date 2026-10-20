Atentos Independiente Rivadavia y Gimnasia: se confirmaron los árbitros para la fecha 14

- Árbitro: Darío Herrera
- Árbitro asistente 1: Juan Pablo Belatti
- Árbitro asistente 2: Eric Grunmann
- Cuarto árbitro: Lucas Comesaña
- VAR: Lucas Novelli
- AVAR: Iván Núñez
Gimnasia y Esgrima, por su parte, abrirá la fecha recibiendo a Platense en el Víctor Legrotaglie.
- Árbitro: Hernán Mastrángelo
- Árbitro asistente 1: José Castelli
- Árbitro asistente 2: Matías Balmaceda
- Cuarto árbitro: Pablo Núñez
- VAR: Germán Delfino
- AVAR: Javier Mihura
La designación completa
Viernes 23 de octubre
18hs Gimnasia – Sarmiento (Zona B) -ESPN Premium-
- Árbitro: Sebastián Martínez
- Árbitro asistente 1: Agustín Méndez
- Árbitro asistente 2: Mauro Ramos Errasti
- Cuarto árbitro: Jorge Broggi
- VAR: Silvio Trucco
- AVAR: Javier Uziga
18.30hs Gimnasia y Esgrima de Mendoza – Platense (Zona A) -TNT Sports-
- Árbitro: Hernán Mastrángelo
- Árbitro asistente 1: José Castelli
- Árbitro asistente 2: Matías Balmaceda
- Cuarto árbitro: Pablo Núñez
- VAR: Germán Delfino
- AVAR: Javier Mihura
21.15hs Tigre – Atlético Tucumán (Zona B) -TNT Sports-
- Árbitro: Bryan Ferreyra
- Árbitro asistente 1: Damián Espinoza
- Árbitro asistente 2: Marcelo Bistocco
- Cuarto árbitro: Cristian Cernadas
- VAR: Fernando Echenique
- AVAR: Gonzalo Creimermann
Sábado 24 de octubre
14.45hs Banfield – Lanús (Interzonal) -TNT Sports-
- Árbitro: Facundo Tello
- Árbitro asistente 1: Maximiliano Del Yesso
- Árbitro asistente 2: Diego Martin
- Cuarto árbitro: Maximiliano Manduca
- VAR: Laura Fortunato
- AVAR: Gastón Suárez
17hs Talleres – Defensa y Justicia (Zona A) -ESPN Premium-
- Árbitro: Juan Pafundi
- Árbitro asistente 1: Federico Cano
- Árbitro asistente 2: Carla López
- Cuarto árbitro: Leandro Billanueva
- VAR: Héctor Paletta
- AVAR: Manuel Girett
19.15hs San Lorenzo – Newell’s (Zona A) -TNT Sports-
- Árbitro: Luis Lobo Medina
- Árbitro asistente 1: Pablo Gualtieri
- Árbitro asistente 2: Lucas Pardo
- Cuarto árbitro: Gabriel Gutierrez
- VAR: Sebastián Bresba
- AVAR: Maximiliano López Monti
21.30hs Rosario Central – Huracán (Zona B) -ESPN Premium-
- Árbitro: Yael Falcón Pérez
- Árbitro asistente 1: Pablo Acevedo
- Árbitro asistente 2: Ramón Ortiz
- Cuarto árbitro: Lautaro Castagnola
- VAR: Yamil Possi
- AVAR: Nelson Sosa
Domingo 25 de octubre
14.45hs Aldosivi – Belgrano (Zona B) -ESPN Premium-
- Árbitro: Sebastián Zunino
- Árbitro asistente 1: Sebastián Raineri
- Árbitro asistente 2: Hugo Páez
- Cuarto árbitro: Damián Rubino
- VAR: Sebastián Habib
- AVAR: Lucas Comesaña
17hs Independiente – Boca (Zona A) -ESPN Premium-
- Árbitro: Nazareno Arasa
- Árbitro asistente 1: Gabriel Chade
- Árbitro asistente 2: Adrián Delbarba
- Cuarto árbitro: Gastón Monsón Brizuela
- VAR: Adrián Franklin
- AVAR: Diego Romero
19.15hs River – Racing (Zona B) -TNT Sports-
- Árbitro: Leandro Rey Hilfer
- Árbitro asistente 1: Juan Mamani
- Árbitro asistente 2: Diego Bonfa
- Cuarto árbitro: Sebastián Bresba
- VAR: Felipe Viola
- AVAR: Diego Verlota
21.30hs Central Córdoba – Vélez (Zona A) -ESPN Premium-
- Árbitro: Pablo Echavarría
- Árbitro asistente 1: Facundo Rodríguez
- Árbitro asistente 2: Marcos Horticolou
- Cuarto árbitro: Maximiliano Silcán Jerez
- VAR: José Carreras
- AVAR: Maximiliano Manduca
21.30hs Barracas Central – Estudiantes (Río Cuarto) (Zona B) -TNT Sports-
- Árbitro: Andrés Merlos
- Árbitro asistente 1: Pablo González
- Árbitro asistente 2: Juan Del Fueyo
- Cuarto árbitro: Agustín Vegetti
- VAR: Maximiliano Macheroni
- AVAR: Joaquín Gil
Lunes 26 de octubre
19hs Unión – Estudiantes (Zona A) -ESPN Premium-
- Árbitro: Pablo Dóvalo
- Árbitro asistente 1: Cristian Navarro
- Árbitro asistente 2: Lucas Ripoli
- Cuarto árbitro: Martin Desposito
- VAR: Fernando Espinoza
- AVAR: Leandro Billanueva
21.15hs Instituto – Deportivo Riestra (Zona A) -TNT Sports-
- Árbitro: Andrés Gariano
- Árbitro asistente 1: Miguel Savorani
- Árbitro asistente 2: Matías Bianchi
- Cuarto árbitro: Alejandro Scionti
- VAR: Nicolás Ramírez
- AVAR: Wenceslao Meneses
Martes 27 de octubre
19hs Argentinos – Independiente Rivadavia (Zona B) -TNT Sports-
- Árbitro: Darío Herrera
- Árbitro asistente 1: Juan Pablo Belatti
- Árbitro asistente 2: Eric Grunmann
- Cuarto árbitro: Lucas Comesaña
- VAR: Lucas Novelli
- AVAR: Iván Núñez