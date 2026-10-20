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Designaciones

Atentos Independiente Rivadavia y Gimnasia: se confirmaron los árbitros para la fecha 14

La LPF confirmó las designaciones arbitrales para los partidos correspondientes a la fecha 14. Quiénes dirigirán a Independiente Rivadavia y Gimnasia y Esgrima

Fabián Salamone
Por Fabián Salamone [email protected]
Hernán Mastrángelo dirigirá a Gimnasia en el Víctor Legrotaglie.

Hernán Mastrángelo dirigirá a Gimnasia en el Víctor Legrotaglie.

La Liga Profesional de Fútbol dio a conocer los árbitros que impartirán justicia en la décimo cuarta fecha del Torneo Clausura. Independiente Rivadavia visitará a Argentinos Juniors en La Paternal, mientras que Gimnasia y Esgrima será local, en el Víctor Legrotaglie, de Platense.

Entre los destacados de la jornada, resaltan los clásicos que protagonizarán: Banfield-Lanús (sábado 14.45hs), Independiente-Boca (domingo 17hs) y River-Racing (domingo 19.15hs).

Independiente Rivadavia y Gimnasia conocen a sus árbitros para la fecha 14

Luego del empate ante Tigre en el Bautista Gargantini, Independiente Rivadavia afrontará un partido clave para sus aspiraciones de rotrnar a la cima de la tabla de posiciones de la Anual. El martes 27/10, a las 19, visitará a Argentinos en La Paternal.

  • Árbitro: Darío Herrera
  • Árbitro asistente 1: Juan Pablo Belatti
  • Árbitro asistente 2: Eric Grunmann
  • Cuarto árbitro: Lucas Comesaña
  • VAR: Lucas Novelli
  • AVAR: Iván Núñez

Gimnasia y Esgrima, por su parte, abrirá la fecha recibiendo a Platense en el Víctor Legrotaglie.

  • Árbitro: Hernán Mastrángelo
  • Árbitro asistente 1: José Castelli
  • Árbitro asistente 2: Matías Balmaceda
  • Cuarto árbitro: Pablo Núñez
  • VAR: Germán Delfino
  • AVAR: Javier Mihura

La designación completa

Viernes 23 de octubre

18hs Gimnasia – Sarmiento (Zona B) -ESPN Premium-

  • Árbitro: Sebastián Martínez
  • Árbitro asistente 1: Agustín Méndez
  • Árbitro asistente 2: Mauro Ramos Errasti
  • Cuarto árbitro: Jorge Broggi
  • VAR: Silvio Trucco
  • AVAR: Javier Uziga

18.30hs Gimnasia y Esgrima de Mendoza – Platense (Zona A) -TNT Sports-

  • Árbitro: Hernán Mastrángelo
  • Árbitro asistente 1: José Castelli
  • Árbitro asistente 2: Matías Balmaceda
  • Cuarto árbitro: Pablo Núñez
  • VAR: Germán Delfino
  • AVAR: Javier Mihura

21.15hs Tigre – Atlético Tucumán (Zona B) -TNT Sports-

  • Árbitro: Bryan Ferreyra
  • Árbitro asistente 1: Damián Espinoza
  • Árbitro asistente 2: Marcelo Bistocco
  • Cuarto árbitro: Cristian Cernadas
  • VAR: Fernando Echenique
  • AVAR: Gonzalo Creimermann

Sábado 24 de octubre

14.45hs Banfield – Lanús (Interzonal) -TNT Sports-

  • Árbitro: Facundo Tello
  • Árbitro asistente 1: Maximiliano Del Yesso
  • Árbitro asistente 2: Diego Martin
  • Cuarto árbitro: Maximiliano Manduca
  • VAR: Laura Fortunato
  • AVAR: Gastón Suárez

17hs Talleres – Defensa y Justicia (Zona A) -ESPN Premium-

  • Árbitro: Juan Pafundi
  • Árbitro asistente 1: Federico Cano
  • Árbitro asistente 2: Carla López
  • Cuarto árbitro: Leandro Billanueva
  • VAR: Héctor Paletta
  • AVAR: Manuel Girett

19.15hs San Lorenzo – Newell’s (Zona A) -TNT Sports-

  • Árbitro: Luis Lobo Medina
  • Árbitro asistente 1: Pablo Gualtieri
  • Árbitro asistente 2: Lucas Pardo
  • Cuarto árbitro: Gabriel Gutierrez
  • VAR: Sebastián Bresba
  • AVAR: Maximiliano López Monti

21.30hs Rosario Central – Huracán (Zona B) -ESPN Premium-

  • Árbitro: Yael Falcón Pérez
  • Árbitro asistente 1: Pablo Acevedo
  • Árbitro asistente 2: Ramón Ortiz
  • Cuarto árbitro: Lautaro Castagnola
  • VAR: Yamil Possi
  • AVAR: Nelson Sosa

Domingo 25 de octubre

14.45hs Aldosivi – Belgrano (Zona B) -ESPN Premium-

  • Árbitro: Sebastián Zunino
  • Árbitro asistente 1: Sebastián Raineri
  • Árbitro asistente 2: Hugo Páez
  • Cuarto árbitro: Damián Rubino
  • VAR: Sebastián Habib
  • AVAR: Lucas Comesaña

17hs Independiente – Boca (Zona A) -ESPN Premium-

  • Árbitro: Nazareno Arasa
  • Árbitro asistente 1: Gabriel Chade
  • Árbitro asistente 2: Adrián Delbarba
  • Cuarto árbitro: Gastón Monsón Brizuela
  • VAR: Adrián Franklin
  • AVAR: Diego Romero

19.15hs River – Racing (Zona B) -TNT Sports-

  • Árbitro: Leandro Rey Hilfer
  • Árbitro asistente 1: Juan Mamani
  • Árbitro asistente 2: Diego Bonfa
  • Cuarto árbitro: Sebastián Bresba
  • VAR: Felipe Viola
  • AVAR: Diego Verlota

21.30hs Central Córdoba – Vélez (Zona A) -ESPN Premium-

  • Árbitro: Pablo Echavarría
  • Árbitro asistente 1: Facundo Rodríguez
  • Árbitro asistente 2: Marcos Horticolou
  • Cuarto árbitro: Maximiliano Silcán Jerez
  • VAR: José Carreras
  • AVAR: Maximiliano Manduca

21.30hs Barracas Central – Estudiantes (Río Cuarto) (Zona B) -TNT Sports-

  • Árbitro: Andrés Merlos
  • Árbitro asistente 1: Pablo González
  • Árbitro asistente 2: Juan Del Fueyo
  • Cuarto árbitro: Agustín Vegetti
  • VAR: Maximiliano Macheroni
  • AVAR: Joaquín Gil

Lunes 26 de octubre

19hs Unión – Estudiantes (Zona A) -ESPN Premium-

  • Árbitro: Pablo Dóvalo
  • Árbitro asistente 1: Cristian Navarro
  • Árbitro asistente 2: Lucas Ripoli
  • Cuarto árbitro: Martin Desposito
  • VAR: Fernando Espinoza
  • AVAR: Leandro Billanueva

21.15hs Instituto – Deportivo Riestra (Zona A) -TNT Sports-

  • Árbitro: Andrés Gariano
  • Árbitro asistente 1: Miguel Savorani
  • Árbitro asistente 2: Matías Bianchi
  • Cuarto árbitro: Alejandro Scionti
  • VAR: Nicolás Ramírez
  • AVAR: Wenceslao Meneses

Martes 27 de octubre

19hs Argentinos – Independiente Rivadavia (Zona B) -TNT Sports-

  • Árbitro: Darío Herrera
  • Árbitro asistente 1: Juan Pablo Belatti
  • Árbitro asistente 2: Eric Grunmann
  • Cuarto árbitro: Lucas Comesaña
  • VAR: Lucas Novelli
  • AVAR: Iván Núñez

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