Champions League: Alexis Mac Allister hizo un doblete y Molina marcó en la goleada de Roma

Mientras que la Roma festejó su primer triunfo de la temporada al golear 4-0 al Slovan Bratislava con anotaciones del argetino Nahuel Molina, Mario Hermoso, Niccolò Pisilli y Donyell Malen de penal.

Nahuel Molina marcó un gol y la Roma ganó.

Champions League: el PSG goleó al Barcelona en un partidazo

El PSG goleó por 4 a 2 al Barcelona en el Parque de los Príncipes en un partidazo por la Fase de Liga.

Désiré Doué abrió la cuenta a los 38 minutos para el equipo francés. En el complemento Xavi Espart igualó para el conjunto catalán a los 10', pero Lucas Hernández volvió a adelantar al local al 27'.

Lamine Yamal empató inmediatamente de volea sin ángulo, aunque la alegría duró poco para los visitantes. Vitinha, con un potente disparo, devolvió la ventaja al PSG y Fabián Ruiz, tras asistencia de Achraf Hakimi, selló el 4-2 definitivo que le quitó el invicto al Barça y dejó al bicampeón europeo como líder del torneo.

Por último, el Manchester City apabulló al al AEK de Atenas al vencerlo 5 a 1 con un triplete de Phil Foden, quien cubrió la baja por molestias de Erling Haaland; Elliot Anderson y Rayan Cherki completaron la goleada, mientras Stavros Pillos había descontado momentáneamente.