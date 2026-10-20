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Champions League: Alexis Mac Allister hizo un doblete y Molina marcó en la goleada de Roma

El volante Alexis Mac Allister anotó un doblete en la goleada del Liverpool sobre Villarreal por la Champions League. También marcó Nahuel Molina

Gustavo Privitera
Por Gustavo Privitera [email protected]
Alexis Mac Allister marcó un doblete en la goleada del Liverpool.

Alexis Mac Allister marcó un doblete en la goleada del Liverpool.

El volante de la Selección argentina Alexis Mac Allister la rompió. El jugador campeón del mundo en Qatar 2022 anotó un doblete este martes en la goleada 4 a 3 del Liverpool de Inglaterra sobre Villarreal de España, en Anfield, por cuarta fecha de la Champions League.

Liverpool es líder de la Champions junto al PSG.

Mac Allister la rompió en el Liverpool.

Mac Allister la rompió en el Liverpool.

Pese a arrancar 0-2 abajo por los tantos de Georges Mikautadze y Sergi Cardona, los Red remontaron el partido con un doblete de Alexis Mac Allister, un gol de Ronald Araujo y otro de Florian Wirtz. Sobre el final descontó Tani Oluwaseyi para los españoles.

Mientras que la Roma festejó su primer triunfo de la temporada al golear 4-0 al Slovan Bratislava con anotaciones del argetino Nahuel Molina, Mario Hermoso, Niccolò Pisilli y Donyell Malen de penal.

Nahuel Molina marcó un gol y la Roma ganó.

Nahuel Molina marcó un gol y la Roma ganó.

Champions League: el PSG goleó al Barcelona en un partidazo

El PSG goleó por 4 a 2 al Barcelona en el Parque de los Príncipes en un partidazo por la Fase de Liga.

Désiré Doué abrió la cuenta a los 38 minutos para el equipo francés. En el complemento Xavi Espart igualó para el conjunto catalán a los 10', pero Lucas Hernández volvió a adelantar al local al 27'.

Lamine Yamal empató inmediatamente de volea sin ángulo, aunque la alegría duró poco para los visitantes. Vitinha, con un potente disparo, devolvió la ventaja al PSG y Fabián Ruiz, tras asistencia de Achraf Hakimi, selló el 4-2 definitivo que le quitó el invicto al Barça y dejó al bicampeón europeo como líder del torneo.

Por último, el Manchester City apabulló al al AEK de Atenas al vencerlo 5 a 1 con un triplete de Phil Foden, quien cubrió la baja por molestias de Erling Haaland; Elliot Anderson y Rayan Cherki completaron la goleada, mientras Stavros Pillos había descontado momentáneamente.

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