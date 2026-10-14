Continúa la segunda fecha de la Champions League: horarios y dónde ver a los jugadores argentinos

- Hora: 13.45.
- TV: Fox Sports / DGO/ Disney+ Premium.
- Estadio: De Kuip (Rotterdam).
LASK Linz vs. Liverpool
- Hora: 13.45.
- TV: ESPN / DGO / Disney+ Premium.
- Estadio: Raiffeisen Arena (Linz).
Manchester City vs. PSG
- Hora: 16.
- TV: Fox Sports / DGO / Disney+ Plan Premium.
- Estadio: Etihad Stadium (Mánchester).
En la segunda fecha de la Champions League se enfrentarán Paulo Dybala y Kylian Mbappé.
Roma vs. Real Madrid
- Hora: 16.
- TV: ESPN / DGO / Disney+ Plan Premium.
- Estadio: Estadio Olímpico (Roma).
Bodo/Glimt vs. Borussia Dortmund
- Hora: 16.
- TV: ESPN 2 / DGO / Disney+ Plan Premium.
- Estadio: Aspmyra Stadion (Bodø).
Aston Villa vs. Fenerbahçe
- Hora: 16.
- TV: ESPN 3 / DGO / Disney+ Plan Premium.
- Estadio: Villa Park (Birmingham).
Slovan Bratislava vs. Stuttgart
- Hora: 16.
- TV: ESPN 4 / DGO / Disney+ Plan Premium.
- Estadio: Tehelné pole (Bratislava).
Shakhtar Donetsk vs. AEK Atenas
- Hora: 16.
- TV: Disney+ Premium.
- Estadio: Veltins-Arena (Gelsenkirchen).
Real Betis vs. Porto
- Hora: 16.
- TV: Fox Sports / DGO Disney+ Premium.
- Estadio: Estadio Benito Villamarín (Sevilla).
Lautaro Martínez convirtió dos goles en la jornada del martes de la Champions League, pero no fueron suficientes.
Champions League: todos los resultados del martes
- Sabah 2 - Slavia Praga 0.
- Lens 0 - Sporting 2.
- Villarreal 3 - Nápoli 1.
- Viking 3 - Bayern 3.
- RB Leipzig 1 - PSV 0.
- Galatasaray 1 - Barcelona 4.
- Arsenal 3 - Lille 0.