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Nico Paz, Alexis, Enzo...

Continúa la segunda fecha de la Champions League: horarios y dónde ver a los jugadores argentinos

En la segunda fecha de la Champions League se destacan Manchester City - PSG y Roma - Real Madrid; en total son 9 partidos

Emanuel Trilla Donoso
Por Emanuel Trilla Donoso [email protected]
Marcada presencia argentina en la Champions League.

Marcada presencia argentina en la Champions League.

Los jugadores argentinos dirán 'presente' en la segunda fecha de la Champions League con un marcado protagonismo en la cartelera europea. Sin embargo, el cruce entre el Manchester City de Enzo Fernández - ya afianzado como flamante figura de Los Ciudadanos y el actual bicampeón, PSG, se llevará todas las miradas en una jornada vibrante.

Además, saltarán a la cancha Alexis Mac Allister en el Liverpool; Paulo Dybala, Matías Soulé, Nahuel Molina, Santiago Castro y Leonardo Balerdi son parte del plantel de la Roma; Nicolás Paz y Máximo Perrone están en el Como 1907; Emiliano Buendía y Alejandro Garnacho en el Aston Villa; y Giovani Lo Celso junto a Valentín Gómez en el Real Betis.

Enzo Fern&aacute;ndez ya se meti&oacute; en el coraz&oacute;n de los hinchas del City; hoy jugar&aacute; su segundo partido de Champions League con la celeste.

Enzo Fernández ya se metió en el corazón de los hinchas del City; hoy jugará su segundo partido de Champions League con la celeste.

Así continúa la segunda fecha de la Champions League

Feyenoord vs. Como 1907

  • Hora: 13.45.
  • TV: Fox Sports / DGO/ Disney+ Premium.
  • Estadio: De Kuip (Rotterdam).

LASK Linz vs. Liverpool

  • Hora: 13.45.
  • TV: ESPN / DGO / Disney+ Premium.
  • Estadio: Raiffeisen Arena (Linz).

Manchester City vs. PSG

  • Hora: 16.
  • TV: Fox Sports / DGO / Disney+ Plan Premium.
  • Estadio: Etihad Stadium (Mánchester).
En la segunda fecha de la Champions League se enfrentar&aacute;n Paulo Dybala y Kylian Mbapp&eacute;.

En la segunda fecha de la Champions League se enfrentarán Paulo Dybala y Kylian Mbappé.

Roma vs. Real Madrid

  • Hora: 16.
  • TV: ESPN / DGO / Disney+ Plan Premium.
  • Estadio: Estadio Olímpico (Roma).

Bodo/Glimt vs. Borussia Dortmund

  • Hora: 16.
  • TV: ESPN 2 / DGO / Disney+ Plan Premium.
  • Estadio: Aspmyra Stadion (Bodø).

Aston Villa vs. Fenerbahçe

    • Hora: 16.
    • TV: ESPN 3 / DGO / Disney+ Plan Premium.
    • Estadio: Villa Park (Birmingham).

    Slovan Bratislava vs. Stuttgart

    • Hora: 16.
    • TV: ESPN 4 / DGO / Disney+ Plan Premium.
    • Estadio: Tehelné pole (Bratislava).

    Shakhtar Donetsk vs. AEK Atenas

    • Hora: 16.
    • TV: Disney+ Premium.
    • Estadio: Veltins-Arena (Gelsenkirchen).

    Real Betis vs. Porto

    • Hora: 16.
    • TV: Fox Sports / DGO Disney+ Premium.
    • Estadio: Estadio Benito Villamarín (Sevilla).
    Lautaro Mart&iacute;nez convirti&oacute; dos goles en la jornada del martes de la Champions League, pero no fueron suficientes.

    Lautaro Martínez convirtió dos goles en la jornada del martes de la Champions League, pero no fueron suficientes.

    Champions League: todos los resultados del martes

    • Sabah 2 - Slavia Praga 0.
    • Lens 0 - Sporting 2.
    • Villarreal 3 - Nápoli 1.
    • Viking 3 - Bayern 3.
    • RB Leipzig 1 - PSV 0.
    • Galatasaray 1 - Barcelona 4.
    • Arsenal 3 - Lille 0.

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