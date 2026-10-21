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Aumento para jubilados de ANSES en noviembre de 2026: cuándo se cobra con los nuevos cambios

Con la aplicación del 1,93% de movilidad basado en el índice de inflación de septiembre, la ANSES oficializó el nuevo piso salarial para las jubilaciones y pensiones

Daniel Calivares
Por Daniel Calivares [email protected]
Aumento para jubilados de ANSES en noviembre de 2026: cuándo se cobra con los nuevos cambios

Aumento para jubilados de ANSES en noviembre de 2026: cuándo se cobra con los nuevos cambios

A partir de noviembre de 2026, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) pondrá en marcha un nuevo reajuste mensual en las jubilaciones y pensiones. La actualización será del 1,93%, cifra que surge de trasladar con dos decimales el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del 1,9% informado por el INDEC para septiembre, en el marco de la fórmula de movilidad establecida por el Decreto 274/2024.

Con esta variación, el haber mínimo previsional pasa de los $435.748,51 liquidados en octubre a $444.158,45, lo que representa una suba nominal directa de aproximadamente $8.410 sobre el sueldo básico.

Montos de noviembre: haber mínimo y refuerzo previsional

El piso de ingresos para los jubilados dependerá de la integración del bono extraordinario que el Gobierno nacional viene otorgando a los sectores de menores recursos.

  • Jubilación mínima: $444.158,45 + $70.000: $514.158,45
  • Jubilados con haberes superiores: Desde $444.158,46 Proporcional Hasta $514.158,45

Calendario de pagos de ANSES para noviembre de 2026

Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo

  • DNI terminado en 0: lunes 9 de noviembre
  • DNI terminado en 1: martes 10 de noviembre
  • DNI terminado en 2: miércoles 11 de noviembre
  • DNI terminado en 3: jueves 12 de noviembre
  • DNI terminado en 4: viernes 13 de noviembre
  • DNI terminado en 5: lunes 16 de noviembre
  • DNI terminado en 6: martes 17 de noviembre
  • DNI terminado en 7: miércoles 18 de noviembre
  • DNI terminado en 8: jueves 19 de noviembre
  • DNI terminado en 9: viernes 20 de noviembre

Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo

  • DNI terminados en 0 y 1: martes 24 de noviembre
  • DNI terminados en 2 y 3: miércoles 25 de noviembre
  • DNI terminados en 4 y 5: jueves 26 de noviembre
  • DNI terminados en 6 y 7: viernes 27 de noviembre
  • DNI terminados en 8 y 9: lunes 30 de noviembre

En pocas palabras

  • Aumento confirmado: La ANSES oficializó un incremento del 1,93% para jubilaciones y pensiones en noviembre.
  • Nuevo haber mínimo: El piso previsional asciende a $444.158,45, sin contar bonos adicionales.
  • Calendario de pagos: Se detallan las fechas de cobro según la terminación del DNI para noviembre de 2026.
Resumen generado por Thinkindot AI

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