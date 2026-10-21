Aumento para jubilados de ANSES en noviembre de 2026: cuándo se cobra con los nuevos cambios

Con esta variación, el haber mínimo previsional pasa de los $435.748,51 liquidados en octubre a $444.158,45, lo que representa una suba nominal directa de aproximadamente $8.410 sobre el sueldo básico.

Montos de noviembre: haber mínimo y refuerzo previsional

El piso de ingresos para los jubilados dependerá de la integración del bono extraordinario que el Gobierno nacional viene otorgando a los sectores de menores recursos.