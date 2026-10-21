Buenas noticias para Estudiantes: el TAS revocó la sanción de Conmebol y Marcos Rojo jugará la revancha en Brasil

El Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) falló a favor de Estudiantes luego de que el conjunto platense apelara la inhabilitación de Conmebol respecto al encuentro de ida.

Marcos Rojo podrá jugar con Estudiantes ante Flamengo, en la revancha en el Maracaná por las semifinales de la Copa Libertadores

La novela de Marcos Rojo comenzó en las últimas semanas, primeramente con varios inconvenientes para dejar Racing. Cuando su arribo al Pincha parecía complicarse porque el mercado de pases ya había cerrado y la lesión de Gabriel Neves no requería el tiempo necesario de recuperación para liberar un cupo, el defensor se reunió con el presidente de la AFA, Claudio Chiqui Tapia, y logró destrabar la situación.