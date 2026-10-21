Buenas noticias para Estudiantes: el TAS revocó la sanción de Conmebol y Marcos Rojo jugará la revancha en Brasil

En la víspera del encuentro entre Estudiantes de La Plata y Flamengo por la vuelta de las semifinales de la Copa Libertadores en Brasil, el Pincha recibió la buena noticia de que Marcos Rojo estará habilitado para jugar.
Marcos Rojo podrá jugar la vuelta de semifinales de Copa Libertadores con Estudiantes ante Flamengo en el Maracaná
En la víspera del encuentro entre Estudiantes de La Plata y Flamengo por la vuelta de las semifinales de la Copa Libertadores en Brasil, el Pincha recibió la buena noticia de que Marcos Rojo estará habilitado para jugar.
El Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) falló a favor de Estudiantes luego de que el conjunto platense apelara la inhabilitación de Conmebol respecto al encuentro de ida.
La novela de Marcos Rojo comenzó en las últimas semanas, primeramente con varios inconvenientes para dejar Racing. Cuando su arribo al Pincha parecía complicarse porque el mercado de pases ya había cerrado y la lesión de Gabriel Neves no requería el tiempo necesario de recuperación para liberar un cupo, el defensor se reunió con el presidente de la AFA, Claudio Chiqui Tapia, y logró destrabar la situación.
Resuelto ese tema, en la previa de la ida de la semifinal de la Copa Libertadores, a Rojo le llegó un nuevo baldazo de agua fría cuando la Conmebol no dio el visto bueno para que jugara la serie contra Flamengo de Brasil (pese a que estaba habilitado para desempeñarse en el fútbol argentino).
Ante dicho inconveniente, Estudiantes decidió apelar en el TAS, y el organismo terminó dándole la razón al club de La Plata. De esta manera, Marcos Rojo estará a disposición de Alexander Medina para el partido de vuelta contra Flamengo, este jueves desde las 21:30 en el mítico Estadio de Maracaná.