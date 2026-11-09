Construyen una casa con 10,5 toneladas de plástico reciclado: utilizaron 2.185 ladrillos para levantar una vivienda de tres habitaciones

Para encontrar una solución, el programa MegaINN, de iNNpulsa Colombia, conectó a ALICO con Conceptos Plásticos, una empresa especializada en transformar residuos plásticos en materiales constructivos. El resultado fue la fabricación de 5.000 ladrillos a partir de 10,5 toneladas de residuos. De esa producción, se utilizaron 2.185 piezas para levantar la vivienda.

Una montaña de residuos se convirtió en un hogar

La casa tiene 71 metros cuadrados y cuenta con tres habitaciones, balcón, zona de ropas y patio. Además, fue entregada a Luis Carlos García Agudelo, trabajador de ALICO desde hacía nueve años, quien se encontraba en una situación de vulnerabilidad debido a las condiciones de su anterior vivienda.

El proyecto para la construcción de esta vivienda recibió un impulso económico de 78 millones de pesos colombianos, mediante un váucher de innovación destinado a implementar tecnologías y conocimientos para desarrollar la solución.

La experiencia demuestra que los residuos industriales pueden convertirse en materia prima para responder a necesidades sociales. En este caso, el plástico recuperado dejó de ser un desecho y pasó a formar parte de una vivienda familiar.

Además, la iniciativa abre nuevas posibilidades para la economía circular, un modelo que busca aprovechar los materiales durante más tiempo, reducir los desperdicios y disminuir la necesidad de utilizar recursos naturales nuevos.