En Medellín, Colombia, miles de kilos de residuos plásticos tuvieron un destino diferente al de los vertederos, se transformaron en los ladrillos de una casa de 71 metros cuadrados. El proyecto convirtió 10,5 toneladas de material reciclado en una solución habitacional para una familia.
Construyen una casa con 10,5 toneladas de plástico reciclado: utilizaron 2.185 ladrillos para levantar una vivienda de tres habitaciones
Esta construcción de tres habitaciones no solo ofrece un hogar digno, sino que también promueve la economía circular y el aprovechamiento de desechos industriales.
La construcción de esta vivienda se realizó en el corregimiento de San Antonio de Prado y fue impulsada por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, iNNpulsa Colombia y las empresas ALICO y Conceptos Plásticos.
Construyen una casa con 2.185 ladrillos fabricados a partir de plástico reciclado
La iniciativa de esta casa surgió a partir de un desafío planteado por ALICO, compañía colombiana dedicada a la fabricación de empaques para alimentos. La empresa buscaba una alternativa para aprovechar los residuos plásticos generados durante sus procesos industriales y convertirlos en materiales útiles para la construcción.
Para encontrar una solución, el programa MegaINN, de iNNpulsa Colombia, conectó a ALICO con Conceptos Plásticos, una empresa especializada en transformar residuos plásticos en materiales constructivos. El resultado fue la fabricación de 5.000 ladrillos a partir de 10,5 toneladas de residuos. De esa producción, se utilizaron 2.185 piezas para levantar la vivienda.
Una montaña de residuos se convirtió en un hogar
La casa tiene 71 metros cuadrados y cuenta con tres habitaciones, balcón, zona de ropas y patio. Además, fue entregada a Luis Carlos García Agudelo, trabajador de ALICO desde hacía nueve años, quien se encontraba en una situación de vulnerabilidad debido a las condiciones de su anterior vivienda.
El proyecto para la construcción de esta vivienda recibió un impulso económico de 78 millones de pesos colombianos, mediante un váucher de innovación destinado a implementar tecnologías y conocimientos para desarrollar la solución.
La experiencia demuestra que los residuos industriales pueden convertirse en materia prima para responder a necesidades sociales. En este caso, el plástico recuperado dejó de ser un desecho y pasó a formar parte de una vivienda familiar.
Además, la iniciativa abre nuevas posibilidades para la economía circular, un modelo que busca aprovechar los materiales durante más tiempo, reducir los desperdicios y disminuir la necesidad de utilizar recursos naturales nuevos.
En pocas palabras
- Casa con plástico: Se construyó una vivienda de 71m² en Colombia con 10,5 toneladas de plástico reciclado.
- Economía circular: El proyecto busca aprovechar residuos industriales y promover un modelo de aprovechamiento de materiales.
- Impulso social: La iniciativa brindó una solución habitacional a un trabajador en situación de vulnerabilidad.