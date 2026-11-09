Las 7 semanas de trabajo detrás de los papamóviles que usa León XIV en la Argentina

Las dos camionetas transformadas en papamóviles

El desafío tuvo plazos ajustados. En julio se enviaron las especificaciones técnicas y en agosto se presentó la propuesta de desarrollo. Finalmente, la conversión de las dos unidades se completó en siete semanas.

Para llevar adelante el trabajo, Toyota contó con Vallé Equipamientos, una empresa con 70 años de trayectoria en carrozado y equipamiento vehicular, certificada por Toyota Motor Corporation en Japón.

El traslado de las camionetas estuvo a cargo de Furlong, uno de los socios estratégicos de Toyota en su cadena logística, mientras que el concesionario Kansai tuvo un papel central en el vínculo con las autoridades eclesiásticas y también brindará asistencia durante las actividades previstas en Buenos Aires.

Pero los dos papamóviles no son las únicas unidades de la marca involucradas en la visita. En total, se utilizan más de 20 vehículos Toyota para acompañar los desplazamientos y brindar soporte logístico durante este acontecimiento.

Qué pasará con los papamóviles después de la visita

Una de las particularidades del proyecto es que las dos Hilux fueron donadas a la Santa Sede. Sin embargo, su historia no termina cuando concluya la visita de León XIV.

Toyota Argentina tendrá a su cargo guardarlas, preservarlas y mantenerlas en condiciones para eventuales usos que solicite la Iglesia. Además, desde la compañía no descartan que puedan exhibirse al público en alguna de sus actividades.

Desde la compañía no descartan que puedan exhibirse al público en alguna de sus actividades.

La elección de la Hilux también tiene un significado para la industria nacional: es el vehículo más fabricado en la historia de la industria automotriz argentina y uno de los exponentes de la cadena de valor local.

Así, dos camionetas que habitualmente se asocian al trabajo, la producción y los caminos argentinos tendrán ahora una misión muy diferente: acompañar al Papa en sus encuentros con miles de fieles.

Cómo es por dentro el papamóvil que utilizará León XIV

Los vehículos fueron diseñados siguiendo especificaciones técnicas de la Santa Sede, con una premisa central: permitir que el Papa pueda desplazarse y saludar a los fieles con visibilidad y comodidad.

Uno de los elementos más distintivos es la cúpula de policarbonato transparente, de diseño curvo, que permite mantener la visibilidad del Santo Padre. En su interior cuenta con iluminación LED. La estructura fue sometida a análisis de elementos finitos y distintas verificaciones funcionales para evaluar su comportamiento.

Uno de los elementos más distintivos es la cúpula de policarbonato transparente, de diseño curvo, que permite mantener la visibilidad del Santo Padre.

Un dato que vale aclarar: el vehículo no está blindado. Los materiales empleados responden a los requerimientos específicos establecidos por el Vaticano.

El sector destinado al Papa tiene un asiento central principal y dos asientos auxiliares, todos revestidos en eco-cuero blanco. El piso está cubierto con tapizmel rojo y cuenta con barandas de seguridad. Los revestimientos interiores son de ABS, un material elegido para lograr una terminación uniforme, resistente y adecuada al uso previsto.

La configuración contempla una capacidad de hasta siete ocupantes: dos en el habitáculo delantero y cinco en el sector trasero, de acuerdo con las especificaciones solicitadas.

Una escalera eléctrica para facilitar el acceso

Otro de los aspectos centrales del diseño es la accesibilidad. En la parte trasera se incorporó una escalera eléctrica cuyo mecanismo de apertura y cierre funciona mediante pulsadores. También cuenta con plataformas laterales, barandas de apoyo y un piso adaptado para favorecer una circulación segura.

Los vehículos tienen sus particularidades: as pisaderas traseras fueron diseñadas para soportar una carga vertical de hasta 200 kilos.

Las pisaderas traseras fueron diseñadas para soportar una carga vertical de hasta 200 kilos. Además, se desarrolló una suspensión específica para responder a las condiciones de carga previstas, mantener la altura adecuada y ofrecer confort y estabilidad durante los desplazamientos.

Otro de los aspectos centrales del diseño es la accesibilidad. En la parte trasera se incorporó una escalera eléctrica cuyo mecanismo de apertura y cierre funciona mediante pulsadores.

El diseño también contempla elementos protocolares que identifican a los vehículos papales. En ambos laterales llevan el escudo papal y cuentan con banderines del Vaticano, instalados sobre mástiles y soportes especialmente desarrollados.

La identificación se completa con la patente S.C.V. 1, correspondiente al Stato della Città del Vaticano, y la carrocería blanca, un color tradicionalmente asociado con los vehículos utilizados por los pontífices.

El dramático día en que Juan Pablo II sufrió un atentado en el papamóvil

El antecedente más dramático de la historia de los papamóviles ocurrió el 13 de mayo de 1981, cuando el papa Juan Pablo II fue víctima de un atentado en plena plaza de San Pedro, en el Vaticano.

Eran las 17.19 y el pontífice recorría el lugar a bordo de un vehículo blanco descapotable, saludando y bendiciendo a miles de fieles que habían llegado para participar de la audiencia general de los miércoles.

En medio de la multitud, el turco Mehmet Ali Aca sacó una pistola Browning calibre 9 milímetros y disparó contra él. Juan Pablo II recibió varios impactos, entre ellos uno en el abdomen, y cayó herido en brazos de sus colaboradores. Fue trasladado de urgencia al hospital Gemelli de Roma, donde permaneció durante más de cinco horas en el quirófano.

El episodio cambió para siempre la historia de los vehículos papales y la manera de pensar la seguridad en los desplazamientos del pontífice.

Sin embargo, Juan Pablo II volvió a encontrarse con su agresor el 27 de diciembre de 1983, en la cárcel de Rebibbia, y le concedió públicamente su perdón.

El Papa siempre sostuvo que la Virgen de Fátima había protegido su vida: una de las balas extraídas de su cuerpo fue incrustada posteriormente en la corona de la imagen de la Virgen venerada en ese santuario portugués.