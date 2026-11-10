Escándalo en la carpa VIP: quién fue la famosa apuntada por Jorge Rial por llevarse sanguchitos

La polémica cobró fuerza tras las declaraciones de Yanina Latorre en su programa de streaming y la viralización de postales donde se observaba a figuras del espectáculo como Carolina Pampita Ardohain, Valeria Mazza, Florencia de la V, Analía Franchín, Alejandra Maglietti, Rocío Marengo y Claudia Villafañe ubicadas en las primeras filas.

Una de las apuntadas por Jorge Rial fue Yanina Latorre, quien había publicado una imagen durante la celebración en Palermo y junto a ella escribió "se robaban los sanguchitos".