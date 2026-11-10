La histórica misa del papa León XIV en el Monumento a los Españoles, concebida como la máxima manifestación de fe y austeridad popular de su visita a la Argentina, fue hecho que muchos recordarán por su discurso. En la carpa VIP, una de las figuras de la farándula se llevó las críticas de Jorge Rial por llevarse unos sanguchitos de "reserva".
Escándalo en la carpa VIP: quién fue la famosa apuntada por Jorge Rial por llevarse sanguchitos
La exclusiva carpa VIP, donde figuras públicas y del sector privado disfrutaron de unos ricos sánguches, fue el comentario de varios portales por la actitud de una figura de TV
La polémica cobró fuerza tras las declaraciones de Yanina Latorre en su programa de streaming y la viralización de postales donde se observaba a figuras del espectáculo como Carolina Pampita Ardohain, Valeria Mazza, Florencia de la V, Analía Franchín, Alejandra Maglietti, Rocío Marengo y Claudia Villafañe ubicadas en las primeras filas.
Una de las apuntadas por Jorge Rial fue Yanina Latorre, quien había publicado una imagen durante la celebración en Palermo y junto a ella escribió "se robaban los sanguchitos".
La conductora había mostrado parte de la comida disponible en el espacio reservado para los invitados. En ese sector había catering, baños y una carpa bajo techo, con una ubicación privilegiada cerca del altar.