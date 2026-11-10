Tini acordó con su familia: se conoció el monto millonario que le correspondió a su padre

El reparto definitivo determinó que el 70% del patrimonio total quede en manos de la artista argentina, mientras que el 30% restante se distribuyó entre su entorno más cercano.

En esa partición interna, su padre, Alejandro Stoessel, conservó un 15%, su madre, Mariana Muzlera, un 10%, y su hermano Francisco el 5% restante, si bien los montos definitivos podrían sufrir ajustes menores según el cómputo final de las valuaciones inmobiliarias y financieras.

En cuanto a las propiedades, Tini adoptó una postura firme: desestimó conservar la mayoría de los inmuebles, reservándose únicamente la residencia de San Isidro donde habita actualmente.

La casa situada en Martínez y el departamento que ocupa su abuela materna propiedad que, aunque figura a nombre de la cantante, continuará destinada al uso de la señora permanecen en el haber familiar.

Respecto a la propiedad ubicada en Miami, cuya titularidad compartía en partes iguales con su padre, la estrella pop tampoco ha manifestado intenciones de retener su porcentaje.

Uno de los ejes neurálgicos de la negociación radicó en la regularización de las cuentas bancarias situadas en el exterior, las cuales figuraban histórica y formalmente a nombre de Alejandro Stoessel.

En virtud del convenio alcanzado, esos fondos pasarán a ser administrados por un profesional técnico designado de manera directa por Tini, ya sea un abogado o contador de su entera confianza, evitando así que los depósitos queden registrados de forma directa a nombre de la intérprete pero garantizando el pleno control de sus recursos.