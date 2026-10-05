El anillo de 300.000 dólares que desató el escándalo entre Tini Stoessel y su familia

"El gran lío no empezó por un prenupcial o por una cartera fue porque ella se quiso comprar un anillo de 300 mil dólares. Sus padres no lo dejaron porque no era necesario y ella se enojó. Querían cuidarla porque le parecía un delirio que gaste eso en un anillo”, relató la panelista.

“Ahí se metió De Paul y le dijo que con su plata podría ser cualquier cosa. No fue todo por una carterita de dos mil dólares”, siguieron sobre las primeras versiones que aseguraban que la cantante no tenía crédito en su tarjeta.

Se conoció el demoledor apodo que le puso Tini Stoessel a su papá

Ángel de Brito confirmó el enojo de la cantante con sus padres, en especial con Alejandro Stoessel.

Durante una visita al streaming de Fernanda Iglesias, el conductor incluso reveló que Tini Stoessel dejó de llamarlo papá y se refiere a "ese tipo" cuando le preguntan por el productor.

Decepcionada por no llegar a un acuerdo, Tini Stoessel incluso tomó la decisión de bloquear a Alejandro Stoessel y su madre Mariana Muzlera de sus teléfonos, teniendo cero contacto con amgos desde hace meses.

La razón del enojo de Tini Stoessel con su madre

Ex amiga de la madre de Tini Stoessel, Yanina Latorre dio detalles impactantes de la interna familiar entre Tini Stoessel y sus padres y contó que desencadenó el distanciamiento de la joven con su mamá Mariana Muzlera.

"Ella no puede creer que no la defienda, que se haya puesto del lado de Alejandro", contó y confirmó que Tini no tiene contacto con sus progenitores y que incluso los bloqueó de sus teléfonos.

Además, Yanina explicó que Tini Stoesel se sentía muy agobiada por su falta de intimidad y libertad y que Alejandro Stoessel llegó a tener la clave de la casa de Tini, ingresando sin la autorización de la joven.