La guerra entre Wanda y la China Suárez sumó otra batalla: "No tengo antecedentes penales"

Lejos de esquivar la polémica, Suárez recurrió a sus redes sociales para responder los agravios. Publicó una captura de un aviso publicitario de pastas que protagonizó a los cinco años, con el fin de remarcar su prolongada trayectoria artística, y disparó sin filtros contra su colega: “Me río y voy a seguir riendo de una ‘mujer’ que le dice a otra ‘negra de mierda’, interesada, prostituta y muerta de hambre”.

En el mismo descargo, la China agregó: “Chicos, les puedo caer bien, mal, regular. Pero yo llenaba el Gran Rex mientras otras se hacían famosas chupando pijas y poniéndose calzoncillos de un hombre casado. No nos hagamos más los boludos. Que tengan un lindo fin de semana”.