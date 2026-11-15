La guerra entre Wanda y la China Suárez sumó otra batalla: "No tengo antecedentes penales"

La novela judicial y mediática entre Wanda Nara y Eugenia la China Suárez sumó un nuevo capítulo explosivo que mantiene en vilo a la farándula argentina. Tras la viralización de un video en el que se escucha a la conductora insultar y amenazar a la actriz durante un operativo policial realizado el pasado 6 de noviembre en las inmediaciones de la casa de Mauro Icardi en Nordelta, la actual pareja del futbolista decidió salir al cruce con dureza.
Lejos de esquivar la polémica, Suárez recurrió a sus redes sociales para responder los agravios. Publicó una captura de un aviso publicitario de pastas que protagonizó a los cinco años, con el fin de remarcar su prolongada trayectoria artística, y disparó sin filtros contra su colega: “Me río y voy a seguir riendo de una ‘mujer’ que le dice a otra ‘negra de mierda’, interesada, prostituta y muerta de hambre”.
En el mismo descargo, la China agregó: “Chicos, les puedo caer bien, mal, regular. Pero yo llenaba el Gran Rex mientras otras se hacían famosas chupando pijas y poniéndose calzoncillos de un hombre casado. No nos hagamos más los boludos. Que tengan un lindo fin de semana”.
Minutos más tarde, la modelo redobló la apuesta a través de una segunda historia en la que desestimó cualquier comparación y cuestionó los valores de la empresaria. “Y ya quedó obsoleto el ‘querés ser como ella’. ¿Como quién? Yo soy MILLONARIA, pero en la vida”, expresó tajante la China.
En esa misma línea, Suárez profundizó su defensa personal y sentenció: “Apoyo mi cabeza tranquila en la almohada todas las noches. No tengo antecedentes penales, no alieno a mis hijos, no le cago la vida a mis ex. ¿Qué le podría envidiar a alguien así? Nada. Alguien tan pobre que lo único que tiene para ofrecer es dinero (de sus ex)”. Con este nuevo cruce, el enfrentamiento escaló a niveles insólitos y promete continuar sumando capítulos en medio de tensiones familiares y mediáticas indetenibles.
En pocas palabras
- Wanda Nara y China Suárez: la disputa mediática suma capítulos con fuertes cruces públicos.
- Descargo de la China Suárez: respondió a Wanda Nara en redes sociales desestimando agravios y comparaciones.