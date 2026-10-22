La reacción de Wanda Nara luego de que Mauro Icardi comparara a la China Suárez con lasmodelos de Victorias Secret

Compararon a Wanda Nara con las modelos Ángeles de Victorias Secret.

Si bien no hizo referencia directa a la postal, Wanda Nara redobló la apuesta y publicó un video mostrando cómo se maquilla y peina antes de la premiere de su película, luciendo el mismo estilo de peinado que los icónicos Ángeles de Victoria Secret. El video no pasó desapercibido y los fans la llenaron de comentarios elogiándola.

Wanda Nara llegó en jeans a los Premios Martín Fierro de la Música 2026: el look de la polémica

Wanda Nara se robó todas las miradas en los Premios Martín Fierro de la Música 2026.

Como toda una estrella, Wanda Nara fue de las últimas famosas en llegar a la primer entrega de los Martín Fierro a la música y causó gran impacto con su look.

Lejos de elegir un atuendo de gala, Wanda Nara se la jugó con todo luciendo unos pantalones de jean con aberturas en la cadera de la línea de Stella Mccartney para H&M.

Fiel a su estilo, Wanda Nara fue por más y combinó sus jeans con un cavadísimo body negro dejando mucha piel a la vista. Además, la rubia ganó un Martín Fierro por el éxito de su hit "Bad Bitch" y las reacciones no se hicieron esperar.