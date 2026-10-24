Tras su comentado viaje a México y Miami con la China Suárez y los hijos de la actriz, Mauro Icardi publicó un impactante posteo dedicado a sus hijas y la reacción de Wanda Nara no se hizo esperar.
La reacción de Wanda Nara luego de que Mauro Icardi la acusara de robar la niñez de sus hijas
Mauro Icardi explotó contra Wanda Nara tras viajar a Miami sin sus hijas y se pudrió todo
El jugador viajó sin sus hijas Francesca e Isabella Icardi quienes quedaron al cuidado de Wanda Nara luego de un escandaloso episodio antes de su partida.
A pesar de esto, Mauro Icardi subió una foto que tomó desde el avión agregando un mensaje sobre la ausencia de las pequeñas en las vacaciones y una letal indirecta a Wanda Nara acusándola de robarle la niñez a las pequeñas.
Si bien no hizo referencia al descargo de Mauro Icardi, Wanda Nara no se quedó callada y respondió compartiendo una catarata de imágenes y videos acompañando a sus hijas a una competencia escolar, demostrando su rol como madre y la felicidad de las niñas a pesar de los dichos del futbolista.
El posteo de Mauro Icardi contra Wanda Nara
“Miro al cielo, las nubes y pienso que hay dos lugares a mi lado que en este viaje quedaron vacíos y dos personitas que llevo conmigo a todas partes", arrancó Mauro.
"Pronto podrán disfrutar con su Papi todo lo lindo que les están robando en su niñez y no se puede recuperar nunca más”, escribió filosísimo sobre las actitudes de Wanda Nara.
Polémica con la China Suárez en un shopping de Miami
Se viralizaron videos e imágenes de la China Suárez de compras en una famosa tienda low cost de Miami donde la actriz viajó acompañada por sus hijos y su mamá.
La China Suárez incluso se sacó fotos con una clienta que luego la publicó en sus redes junto a un reel lanzando una filosa comparación con las lujosas compras que haría Wanda Nara si estuviese en Miami.
En pocas palabras
- Mauro Icardi: Acusó a Wanda Nara de "robarles la niñez" a sus hijas Francesca e Isabella.
- Wanda Nara: Respondió publicando videos de sus hijas en una competencia escolar, mostrando su felicidad.
- China Suárez: Fue vista de compras en Miami, generando comparaciones con el estilo de Wanda Nara.