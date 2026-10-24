La reacción de Wanda Nara luego de que Mauro Icardi la acusara de robar la niñez de sus hijas

Wanda Nara pasó el día con sus hijas luego de que Mauro Icardi la acusara de arruinarles la niñez.

Si bien no hizo referencia al descargo de Mauro Icardi, Wanda Nara no se quedó callada y respondió compartiendo una catarata de imágenes y videos acompañando a sus hijas a una competencia escolar, demostrando su rol como madre y la felicidad de las niñas a pesar de los dichos del futbolista.

El posteo de Mauro Icardi contra Wanda Nara

“Miro al cielo, las nubes y pienso que hay dos lugares a mi lado que en este viaje quedaron vacíos y dos personitas que llevo conmigo a todas partes", arrancó Mauro.

"Pronto podrán disfrutar con su Papi todo lo lindo que les están robando en su niñez y no se puede recuperar nunca más”, escribió filosísimo sobre las actitudes de Wanda Nara.

Polémica con la China Suárez en un shopping de Miami

Se viralizaron videos e imágenes de la China Suárez de compras en una famosa tienda low cost de Miami donde la actriz viajó acompañada por sus hijos y su mamá.

La China Suárez incluso se sacó fotos con una clienta que luego la publicó en sus redes junto a un reel lanzando una filosa comparación con las lujosas compras que haría Wanda Nara si estuviese en Miami.