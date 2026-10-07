Tini Stoessel llegó a la despedida de Messi y su look sorprendió mucho

El glamoroso look de Tini Stoessel en la despedida de Lionel Messi.

Acompañada por amigas, Tini Stoessel sonrío a la cámara que la estaba filmando. Horas antes, Ángel de Brito reveló que la cantante decidió posponer el día de su boda para que Lionel Messi pueda asistir.

Tini Stoessel le pidió un prenupcial a Rodrigo de Paul

A pocos meses del gran casamiento de Tini Stoessel y Rodrigo de Paul, sigue saliendo a la luz informacion sobre la feroz pelea de la cantante con sus padres.

En LAM, Ángel de Brito reveló las causas que iniciaron el enfrentamiento de Tini Stoessel con Alejandro Stoessel y Mariana Muzlera y confirmó el lugar que tuvo De Paul en el distanciamiento.

Según explicó, fue Alejandro Stoessel quien le aconsejó a su hija que le pidiera un contrato prenupcial a Rodrigo de Paul y que la respuesta del futbolista fue un rotundo no, lo que no cayó nada bien en el clan familiar.

Además, el conductor confirmó que sigue todo mal entre Tini y sus padres e incluso con su hermano Francisco Stoessel quien tampoco fue invitado a la boda de su hermana.

Qué miembros de la familia fueron invitados por Tini Stoessel y Rodrigo de Paul a su casamiento

Se conoció la lista de invitados al casamiento de canatante con Rodrigo de Paul.

Si bien no habrá un civil legal, Tini Stoessel y Rodrigo de Paul celebrarán su amor con una mega fiesta de cuatro días en el Haras Doc.

En cuanto a los familiares de la pareja que estarán presentes en la íntima celebración del 19 de diciembre, Yanina Latorre confirmó que la cantante decidió no invitar a sus padres Alejandro Stoessel y Mariana Muzlera.

Gonzalo De Paul, hermano de Rodrigo, será el maestro de ceremonias por el fuerte vínculo que tiene con la cantante y el futbolista.