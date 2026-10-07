A pocos meses del gran casamiento de Tini Stoessel y Rodrigo de Paul, sigue saliendo a la luz informacion sobre la feroz pelea de la cantante con sus padres.
El desgarrador pedido de Tini Stoessel a su abuela que terminó de la peor manera
El rechazo y humillación que vivió Tini Stoessel a semanas de su boda con Rodrigo de Paul. Los detalles
En LAM, Ángel de Brito confirmó que Tini Stoessel decidió no invitar a Alejandro Stoessel, Mariana Muzlera y su hermano Francisco Stoessel a la celebración.
A pesar del distanciamiento con sus padres, Tini Stoessel sigue teniendo gran cariño por su abuela eligiéndola para que la acompañe al altar con Rodrigo de Paul aunque la respuesta no fue la que esperaba.
“Tini le pidió a su abuela materna que entre al casamiento con ella, pero la abuela le dijo que ‘de ninguna manera’, porque estaba 100% del lado de sus padres”, reveló De Brito además de confirmar que la familia no estará en el país el día de la boda.
Tini Stoessel le pidió un prenupcial a Rodrigo de Paul
Según explicó De Brito, fue Alejandro Stoessel quien le aconsejó a su hija que le pidiera un contrato prenupcial a Rodrigo de Paul y que la respuesta del futbolista fue un rotundo no, lo que no cayó nada bien en el clan familiar.
Además, el conductor confirmó que sigue todo mal entre Tini y sus padres e incluso con su hermano Francisco Stoessel quien tampoco fue invitado a la boda de su hermana.
Cómo será el casamiento
En Sálvese Quien Pueda, Yanina Latorre contó cómo será la mega celebración que contará con una mega producción, escenografía y súper decoración.
"Va a durar entre tres o cuatro días. Tini Stoessel va a estar en una casa, Rodrigo de Paul en otra, los amigos de Rodrigo ocuparán otra y las amigas de Tini también. La noche previa habrá una cena especial entre Tini y sus amigas y habrá sorpresas", arrancó Yanina Latorre. "La ceremonia de la tarde va a ser muy íntima y a la noche van a llegar los demás invitados", siguió.
"El evento lo escribió Tini Stoessel como escribió Futtra. La fiesta se va a basar en en tres pelíulas importantes para Tini y De Paul. Una va a representar el casamiento, vos vas a entrar por un tunel y te va a llevar a ese lugar", siguió sobre la temática de la fiesta en la que los invitados no podrán llevar celulares.
En pocas palabras
- Tini Stoessel: Confirmó que no invitará a sus padres ni a su hermano a su boda con Rodrigo de Paul.
- Pedido a su abuela: La artista le solicitó que la acompañe al altar, pero ella rechazó la propuesta por apoyar a sus padres.
- Contrato prenupcial: Alejandro Stoessel sugirió a Tini pedir un acuerdo a Rodrigo de Paul, quien se negó rotundamente.