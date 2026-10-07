El desgarrador pedido de Tini Stoessel a su abuela que terminó de la peor manera

“Tini le pidió a su abuela materna que entre al casamiento con ella, pero la abuela le dijo que ‘de ninguna manera’, porque estaba 100% del lado de sus padres”, reveló De Brito además de confirmar que la familia no estará en el país el día de la boda.

Tini Stoessel le pidió un prenupcial a Rodrigo de Paul

Según explicó De Brito, fue Alejandro Stoessel quien le aconsejó a su hija que le pidiera un contrato prenupcial a Rodrigo de Paul y que la respuesta del futbolista fue un rotundo no, lo que no cayó nada bien en el clan familiar.

Además, el conductor confirmó que sigue todo mal entre Tini y sus padres e incluso con su hermano Francisco Stoessel quien tampoco fue invitado a la boda de su hermana.

Cómo será el casamiento

En Sálvese Quien Pueda, Yanina Latorre contó cómo será la mega celebración que contará con una mega producción, escenografía y súper decoración.

"Va a durar entre tres o cuatro días. Tini Stoessel va a estar en una casa, Rodrigo de Paul en otra, los amigos de Rodrigo ocuparán otra y las amigas de Tini también. La noche previa habrá una cena especial entre Tini y sus amigas y habrá sorpresas", arrancó Yanina Latorre. "La ceremonia de la tarde va a ser muy íntima y a la noche van a llegar los demás invitados", siguió.

"El evento lo escribió Tini Stoessel como escribió Futtra. La fiesta se va a basar en en tres pelíulas importantes para Tini y De Paul. Una va a representar el casamiento, vos vas a entrar por un tunel y te va a llevar a ese lugar", siguió sobre la temática de la fiesta en la que los invitados no podrán llevar celulares.