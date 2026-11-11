Con la llegada del verano y el aumento de las temperaturas, comprar un aire acondicionado se convierte en una prioridad para muchos hogares. Sin embargo, antes de elegir un equipo, es importante analizar distintos aspectos que van más allá del precio y la marca. Según las recomendaciones compartidas por expertos de Samsung, existen factores importantes a tener en cuenta y a continuación te los revelaré.
Qué factores hay que tener en cuenta antes de comprar un aire acondicionado en verano, según expertos
Si estás por comprar un aire acondicionado para afrontar el verano, es fundamental conocer algunos aspectos a tener en cuenta previamente
Los aspectos que debes revisar antes de comprar un aire acondicionado
De acuerdo con las recomendaciones publicadas en el sitio web de Samsung, uno de los primeros puntos que se deben considerar es la capacidad de refrigeración del equipo. No todos los ambientes necesitan la misma potencia: hay que tener en cuenta los metros cuadrados, la cantidad de personas que suelen permanecer en el lugar, la exposición al sol y los aparatos electrónicos que generan calor.
Para elegir correctamente, lo recomendable es consultar con un especialista que pueda evaluar las características de la habitación y determinar la capacidad necesaria. Un equipo demasiado pequeño tendrá que trabajar constantemente para enfriar el espacio, mientras que uno con una capacidad superior a la requerida puede representar un gasto innecesario.
Otro aspecto fundamental es la eficiencia energética. Antes de comprar, conviene revisar la etiqueta de consumo y comparar las calificaciones de distintos modelos. Elegir un aparato eficiente ayuda a controlar el gasto de electricidad, especialmente cuando se utiliza durante varias horas al día.
También es importante considerar la rutina de quienes viven en la casa. Si el aire acondicionado se utilizará principalmente durante la noche, conviene priorizar los modelos con funcionamiento silencioso y opciones para regular gradualmente la temperatura. En cambio, si la vivienda permanece vacía durante buena parte del día, las funciones programables pueden resultar útiles.
La humedad ambiental es otro factor que merece atención. Algunos equipos incorporan modos de deshumidificación que ayudan a reducir la sensación de ambiente pesado, especialmente en regiones con temperaturas elevadas y humedad considerable.
Por último, hay que revisar las posibilidades de mantenimiento y limpieza, la disponibilidad de servicio técnico y las funciones de control automático. Estas características influyen en la comodidad y en la conservación del aire acondicionado.