Qué factores hay que tener en cuenta antes de comprar un aire acondicionado en verano, según expertos

El aire acondicionado debe ser el adecuado para las dimensiones de la casa o departamento.

Otro aspecto fundamental es la eficiencia energética. Antes de comprar, conviene revisar la etiqueta de consumo y comparar las calificaciones de distintos modelos. Elegir un aparato eficiente ayuda a controlar el gasto de electricidad, especialmente cuando se utiliza durante varias horas al día.

También es importante considerar la rutina de quienes viven en la casa. Si el aire acondicionado se utilizará principalmente durante la noche, conviene priorizar los modelos con funcionamiento silencioso y opciones para regular gradualmente la temperatura. En cambio, si la vivienda permanece vacía durante buena parte del día, las funciones programables pueden resultar útiles.

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La humedad ambiental es otro factor que merece atención. Algunos equipos incorporan modos de deshumidificación que ayudan a reducir la sensación de ambiente pesado, especialmente en regiones con temperaturas elevadas y humedad considerable.

Por último, hay que revisar las posibilidades de mantenimiento y limpieza, la disponibilidad de servicio técnico y las funciones de control automático. Estas características influyen en la comodidad y en la conservación del aire acondicionado.