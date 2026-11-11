Paro de camioneros en Chile: bloqueos en rutas y preocupación por su impacto en el transporte internacional

José Antonio Kast, el presidente de Chile.

Por qué comenzó el paro de camioneros en Chile

El principal motivo de la protesta es el incremento sostenido de los combustibles y el impacto que tiene sobre los costos de funcionamiento de las empresas de transporte.

Desde el inicio de la guerra en Oriente Medio, el precio internacional del diésel aumentó un 80%, mientras que las gasolinas registraron una suba del 40%.

En el mercado chileno, el incremento tuvo consecuencias importantes. Luego de que el gobierno de Kast decidiera no utilizar el Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Mepco), el precio de la gasolina aumentó un 32% y el del diésel un 62%.

El paro de camioneros comenzó este martes por la tarde y continuará durante las próximas horas. Foto: Gentileza Portal Portuario.

Además, los transportistas sostienen que los aumentos hacen cada vez más difícil sostener la actividad, especialmente para los pequeños y medianos empresarios, que no cuentan con las mismas condiciones de compra de combustible que las grandes compañías.

Los camioneros reclaman la reestructuración del Mepco, la eliminación del impuesto específico a los combustibles, modificaciones en los contratos de las autopistas y mecanismos que permitan trasladar los sobrecostos del diésel a las empresas que contratan los servicios de transporte.

Qué rutas están afectadas por el paro en Chile

Uno de los principales focos de concentración se encuentra sobre la Ruta 5, donde se registraron interrupciones y demoras en sectores de Victoria, Los Ángeles y San Fernando.

También hubo complicaciones en Pozo Almonte, en la Región de Tarapacá, y restricciones para el transporte de carga en las inmediaciones del puerto de Iquique. También se reportaron concentraciones en las regiones de O'Higgins y Maule.

Los camioneros ocupan algunos carriles para ralentizar la circulación, sin realizar un bloqueo total de las autovías. En algunos sectores se mantuvo habilitada una pista para permitir el paso de vehículos particulares.

Entre las zonas afectadas se encuentran Santiago, las regiones de Biobío, Tarapacá, La Araucanía y Ñuble, donde los transportistas se concentraron para visibilizar sus reclamos. Foto: Gentileza ADN Radio

Además, este miércoles se llevará a cabo una reunión que mantendrán las principales organizaciones del transporte de carga de Chile para analizar el conflicto y definir una posible adhesión a la medida de fuerza. Se analizarán las consecuencias de los aumentos del combustible, que elevaron los costos del diésel por encima del 60%, y distintas alternativas para enfrentar el escenario económico.

El encuentro fue convocado para las 9.30 en la comuna de San Pedro de la Paz y contará con representantes de la Confederación Nacional de Dueños de Camiones de Chile (CNDC), la Confederación Nacional del Transporte de Carga (CNTC) y la Federación de Transportistas de Carga del Biobío.

En cuanto a la fecha de finalización del paro, hasta el momento no ha sido definida. Los gremios que iniciaron la movilización condicionaron su levantamiento a las respuestas que reciban por parte del gobierno.