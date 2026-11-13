La Selección argentina empata con Uruguay en La Bombonera en el inicio de la era post Messi

En los primeros minutos el equipo nacional monopolizaba la posesión del balón, pero no podía marcar.

Fiermarín la sacaba al córner por arriba del travesaño tras un tiro de Enzo Fernández.

Medina remataba al arco y la atajaba abajo Fiermarín.

Un cabezazo de Nico Paz tras un centro de Montiel se iba desviado.

Después el encuentro se tornaba chato, con pocas situaciones de gol en ambos arcos.

La síntesis de la Selección argentina vs. Uruguay

Selección argentina: Gerónimo Rulli; Gonzalo Montiel, Leonardo Balerdi, Lisandro Martínez y Facundo Medina; Exequiel Palacios, Alexis Mac Allister y Enzo Fernández; Nicolás Paz, Julián Álvarez y Thiago Almada. DT: Lionel Scaloni.

Uruguay: Cristopher Fiermarín; Guillermo Varela, Ronald Araújo, Mathías Olivera, Joaquín Piquerez; Agustín Canobbio, Lucas Torreira, Rodrigo Bentancur; Maximiliano Araújo; Giorgian De Arrascaeta; Darwin Núñez. DT: Diego Forlán.

Estadio: La Bombonera.

Árbitro: Flavio Rodrigues de Souza (Brasil).