Boca vence a Banfield en Mendoza por las semifinales en el Estadio Malvinas Argentinas

Boca le gana 1 a 0 a Banfield en el Estadio Malvinas Argentinas, por la semifinal de la Copa Argentina, que se juega en el Malvinas Argentinas. Platense espera rival, ya que viene de vencer en semifinales a Atlético de Tucumán.
El Xeneize busca estar entre los dos mejores del certamen nacional. Seguí el minuto a minuto del partido
Boca le gana 1 a 0 a Banfield en el Estadio Malvinas Argentinas, por la semifinal de la Copa Argentina, que se juega en el Malvinas Argentinas. Platense espera rival, ya que viene de vencer en semifinales a Atlético de Tucumán.
Ambos clubes llegan a este partido con realidades deiferentes: el Xeneize viene de ser campeón de la Tabla Anual el fin de semana pasado en La Bombonera, mientras que el Taladro ya quedó eliminado del Torneo Clausura y no conoce la victoria hace cuatro partidos.
La primera chance del partido fue para Banfield, antes de los 5', y exigió una excelente respuesta de Álvaro Montero. Adoryan ensayó una chilena y el arquero colombiano se estiró para mandar la pelota al córner.
Boca intentó lastimar a Banfield mediante el juego asociadoque tanto lo caracteriza, sin embargo, se mostró impreciso en la salida. A los 18', una jugada individual de Alan Velasco casi desata el primer grito de la tarde, que fue negado por el ex Godoy Cruz Diego El Ruso Rodríguez.
Esta fue la situación que hizo que el Xeneize comience a ganar confianza de a poco y, a los 23', Paredes puso un pase fantástico a un Sebastián Villa que, con el arco de frente, se apuró a definir y la mandó por encima del travesaño.
Con otra faceta totalmente distinta a la del comienzo del partido, Boca casi llega la apertura del marcador, otra vez, a través de un remate de media distancia de Alan Velasco. Sin embargo, la pelota pasó por al lado del palo izquierdo del Taladro.
A los 30', el conjunto del sur de Buenos Aires avisó otra vez mediante Adoryan, el jugador más peligroso de la tarde. Esta vez, fue mediante un remate de 30 metros, que se desvió, que Álvaro Montero logró lucirse para mantener el cero.
Pero la recompensa para Boca estuvo en la última jugada del primer tiempo. Después de un gran pase de Leandro Paredes, Santiago Ascacibar conectó de cabeza y desató la locura de los xeneizes en el Malvinas Argentinas.