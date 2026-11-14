Boca vence a Banfield en Mendoza por las semifinales en el Estadio Malvinas Argentinas

Boca intentó lastimar a Banfield mediante el juego asociadoque tanto lo caracteriza, sin embargo, se mostró impreciso en la salida. A los 18', una jugada individual de Alan Velasco casi desata el primer grito de la tarde, que fue negado por el ex Godoy Cruz Diego El Ruso Rodríguez.

Esta fue la situación que hizo que el Xeneize comience a ganar confianza de a poco y, a los 23', Paredes puso un pase fantástico a un Sebastián Villa que, con el arco de frente, se apuró a definir y la mandó por encima del travesaño.

Con otra faceta totalmente distinta a la del comienzo del partido, Boca casi llega la apertura del marcador, otra vez, a través de un remate de media distancia de Alan Velasco. Sin embargo, la pelota pasó por al lado del palo izquierdo del Taladro.

A los 30', el conjunto del sur de Buenos Aires avisó otra vez mediante Adoryan, el jugador más peligroso de la tarde. Esta vez, fue mediante un remate de 30 metros, que se desvió, que Álvaro Montero logró lucirse para mantener el cero.

Pero la recompensa para Boca estuvo en la última jugada del primer tiempo. Después de un gran pase de Leandro Paredes, Santiago Ascacibar conectó de cabeza y desató la locura de los xeneizes en el Malvinas Argentinas.