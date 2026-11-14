Deportivo Maipú pierde ante Deportivo Madryn por los octavos de final del Reducido

Foto: gentileza Prensa Deportivo Madryn

El equipo dirigido por Mariano Echeverría, que viene de empatar como visitante ante Tristán Suárez -finalista de la Zona B- alcanzó los 52 puntos en la fase regular.

La primera aproximación fue del local con un tiro libre de Nazareno Solís que se fue por arriba del travesaño.

El Cruzado esperó en su campo y jugó de contragolpe.

Hasta que llegó el gol de Fernando Bersano, el ex jugador de Gimnasia y Esgrima que anotó el gol con una gran definición batiendo a Nahuel Galardi.

El Cruzado generó ocasiones para igualarlo, pero falló en los metros finales. En el último minuto del primer tiempo se perdió el segundo tanto el equipo patagónico con un remate de Fernando Bersano que tapó Galardi.

En estos primeros cuarenta cinco minutos el Cruzado pierde contra el elenco Aurinego y necesita marcar dos tantos.

El único resultado que le sirve, en esta instancia, que es a partido único, es ganar por la desventaja deportiva.

Hay un flojo arbitraje de Brian Ferreyra.