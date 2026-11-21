La delegación mendocina que participó de las Olimpíadas de Matemática

La delegación mendocina estuvo distribuida en los tres niveles de competencia: cinco estudiantes participaron en el nivel 1, Gonzalo Benítez fue el único representante provincial clasificado en el nivel 2 y Tomás García integró el nivel 3.

Los cinco estudiantes mendocinos que viajaron a La Falda, Córdoba.

El certamen nacional tuvo dos jornadas de pruebas escritas, realizadas el lunes 16 y el martes 17 de noviembre. Luego llegó el momento de la exposición y resolución de problemas, además de la ceremonia de premiación prevista para el jueves 19.

La Olimpíada Matemática Argentina es una competencia que propone desafíos que van más allá de los ejercicios habituales del aula. Los participantes deben poner en juego el razonamiento, la creatividad y distintas estrategias para encontrar soluciones, una experiencia que exige preparación, perseverancia y mucha concentración.

Para los siete representantes mendocinos, el viaje a La Falda significó mucho más que participar de una competencia. Fue también la posibilidad de compartir días con estudiantes de otras provincias, conocer nuevas experiencias y comprobar hasta dónde puede llevarlos la pasión por las matemáticas.

Desde distintas instituciones educativas de Mendoza, llegaron a una misma meta: representar a la provincia en uno de los encuentros académicos más importantes del país.

Las medallas para los estudiantes

Los representantes mendocinos cosecharon cuatro medallas en la instancia nacional. Melina Fernández Vázquez y Guillermo Slavik, ambos del Nivel 1, obtuvieron medallas de plata, mientras que Guadalupe Perea y Francisco Verri, también del Nivel 1, se alzaron con medallas de bronce. Por su parte, Tomás Gracia (Nivel 3), Gonzalo Benítez (Nivel 2) y Olivia Asef (Nivel 1) completaron una destacada participación y aprobaron sus respectivas pruebas.