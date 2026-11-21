Siete estudiantes mendocinos viajaron a Córdoba con un desafío muy particular: poner a prueba su ingenio, sus conocimientos y su capacidad para resolver problemas matemáticos frente a representantes de todo el país. Después de superar la instancia provincial, llegaron al Certamen Nacional de la Olimpíada Matemática Argentina (OMA), que se desarrolló entre el 15 y el 19 de noviembre en el tradicional Hotel Edén, de La Falda.
Siete estudiantes mendocinos llegaron a la final nacional de las Olimpíadas de Matemática
Representaron a Mendoza en el certamen de la Olimpíada Matemática Argentina que se realizó en La Falda, Córdoba
La delegación estuvo integrada por Gonzalo Benítez, de LAE; Tomás Gracia, del CUC; Olivia Asef y Guadalupe Perea, del Colegio San Nicolás; Melina Fernández Vázquez, del Colegio Papa Francisco; Francisco Verri, del Colegio ETEC, y Guillermo Slavik, del IMEI.
Los siete fueron seleccionados luego de destacarse en la competencia provincial y representaron a Mendoza en una instancia que reúne a estudiantes de distintos puntos del país. Viajaron acompañados por el profesor Pablo Matías Nieto, quien estuvo junto a ellos durante esta experiencia.
La delegación mendocina que participó de las Olimpíadas de Matemática
La delegación mendocina estuvo distribuida en los tres niveles de competencia: cinco estudiantes participaron en el nivel 1, Gonzalo Benítez fue el único representante provincial clasificado en el nivel 2 y Tomás García integró el nivel 3.
El certamen nacional tuvo dos jornadas de pruebas escritas, realizadas el lunes 16 y el martes 17 de noviembre. Luego llegó el momento de la exposición y resolución de problemas, además de la ceremonia de premiación prevista para el jueves 19.
La Olimpíada Matemática Argentina es una competencia que propone desafíos que van más allá de los ejercicios habituales del aula. Los participantes deben poner en juego el razonamiento, la creatividad y distintas estrategias para encontrar soluciones, una experiencia que exige preparación, perseverancia y mucha concentración.
Para los siete representantes mendocinos, el viaje a La Falda significó mucho más que participar de una competencia. Fue también la posibilidad de compartir días con estudiantes de otras provincias, conocer nuevas experiencias y comprobar hasta dónde puede llevarlos la pasión por las matemáticas.
Desde distintas instituciones educativas de Mendoza, llegaron a una misma meta: representar a la provincia en uno de los encuentros académicos más importantes del país.
Las medallas para los estudiantes
Los representantes mendocinos cosecharon cuatro medallas en la instancia nacional. Melina Fernández Vázquez y Guillermo Slavik, ambos del Nivel 1, obtuvieron medallas de plata, mientras que Guadalupe Perea y Francisco Verri, también del Nivel 1, se alzaron con medallas de bronce. Por su parte, Tomás Gracia (Nivel 3), Gonzalo Benítez (Nivel 2) y Olivia Asef (Nivel 1) completaron una destacada participación y aprobaron sus respectivas pruebas.
En pocas palabras
- Siete estudiantes mendocinos participaron de la final nacional de la Olimpíada Matemática Argentina en La Falda, Córdoba.
- Los alumnos representaron a la provincia tras superar la instancia provincial de la competencia.
- El certamen nacional de la OMA fomenta el ingenio, el conocimiento y la resolución de problemas matemáticos.