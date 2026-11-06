Qué flores sembrar en noviembre para llenar de color macetas y canteros

Durante noviembre, la tierra templada y las jornadas extensas permiten iniciar los cultivos que llenarán de vida los espacios exteriores durante los meses más cálidos del año. Es por eso que se puede aprovechar para sembrar flores que embellecen las macetas, los canteros y los jardines.
A continuación, las tres especies destacadas para sembrar en esta época y los cuidados esenciales para que florezcan con éxito.
1. Zinnia: estallido de color y flores ideales para floreros
La zinnia es una de las opciones más populares y resistentes para cuando el termómetro empieza a subir. Ofrece una amplia paleta cromática que va del rojo al amarillo, pasando por el fucsia, el naranja y el blanco, permitiendo crear canteros llamativos o cortar sus varas para armar ramos caseros.
- Ubicación y suelo: Necesita exposición a pleno sol, con tierra suelta y muy buen drenaje para evitar que las raíces se pudran.
- Siembra: Puede realizarse directamente en su lugar definitivo una vez que no haya riesgo de heladas tardías.
- Riego adecuado: Conviene regar directo en la base de la planta, evitando mojar las hojas de forma repetida para prevenir la aparición de hongos como el oídio.
2. Caléndula: la opción medicinal que también se suma al plato
La caléndula (Calendula officinalis) destaca por su doble propósito: embellece el jardín con sus tonos anaranjados y amarillos y aporta pétalos comestibles para ensaladas, postres e infusiones. En noviembre de 2025, la especie fue incorporada formalmente al Código Alimentario Argentino, reconociendo su uso culinario y como condimento natural.
A diferencia de otras flores de estación, la caléndula prefiere temperaturas moderadas y puede resentirse si el calor es extremo y continuo. Por este motivo, en zonas con veranos muy rigurosos suele reservarse para la siembra otoñal, mientras que en regiones de clima templado o fresco encuentra en noviembre un momento propicio para desarrollarse.
3. Verbena: ramilletes bajos o varas de hasta dos metros
La verbena es una especie versátil que aporta textura y volumen. Al momento de elegir semillas o plantines, resulta clave prestar atención a la variedad y al porte de la planta:
- Variedades rastreras o compactas: También conocidas comercialmente como glandularias, son perfectas para cubrir bordes de senderos, rocallas o colgar desde jardineras con ramilletes violetas, rosados o blancos.
- Verbena bonariensis: Esta variedad nativa alcanza hasta dos metros de altura, ofreciendo flores lilas en la copa de tallos delgados que no bloquean la luz de las plantas bajas.
El truco del diseño: alturas y combinación con plantines
Para lograr un cantero armónico, el secreto consiste en revisar la altura final que alcanzará cada especie: las variedades rastreras deben ubicarse en el frente o en los bordes, mientras que las zinnias y verbenas altas deben colocarse al fondo para no tapar la luz del resto.
Asimismo, sembrar desde semillas requiere paciencia. Si la idea es disfrutar de flores desde el primer día, un truco eficaz consiste en intercalar semillas con plantines con pimpollos, asegurando color inmediato mientras los nuevos brotes ganan fuerza bajo el sol primaveral.
En pocas palabras
- Noviembre: Mes ideal para sembrar flores de estación que requieren calor y luz.
- Especies recomendadas: Zinnia, Caléndula y Verbena ofrecen color y versatilidad para jardines y macetas.
- Diseño y estrategia: Combinar alturas y usar plantines con pimpollos asegura un impacto visual inmediato.