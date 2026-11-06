Qué flores sembrar en noviembre para llenar de color macetas y canteros

Ubicación y suelo: Necesita exposición a pleno sol , con tierra suelta y muy buen drenaje para evitar que las raíces se pudran.

Necesita exposición a , con tierra suelta y muy buen drenaje para evitar que las raíces se pudran. Siembra: Puede realizarse directamente en su lugar definitivo una vez que no haya riesgo de heladas tardías.

Puede realizarse directamente en su lugar definitivo una vez que no haya riesgo de heladas tardías. Riego adecuado: Conviene regar directo en la base de la planta, evitando mojar las hojas de forma repetida para prevenir la aparición de hongos como el oídio.

2. Caléndula: la opción medicinal que también se suma al plato

La caléndula (Calendula officinalis) destaca por su doble propósito: embellece el jardín con sus tonos anaranjados y amarillos y aporta pétalos comestibles para ensaladas, postres e infusiones. En noviembre de 2025, la especie fue incorporada formalmente al Código Alimentario Argentino, reconociendo su uso culinario y como condimento natural.

A diferencia de otras flores de estación, la caléndula prefiere temperaturas moderadas y puede resentirse si el calor es extremo y continuo. Por este motivo, en zonas con veranos muy rigurosos suele reservarse para la siembra otoñal, mientras que en regiones de clima templado o fresco encuentra en noviembre un momento propicio para desarrollarse.

3. Verbena: ramilletes bajos o varas de hasta dos metros

La verbena es una especie versátil que aporta textura y volumen. Al momento de elegir semillas o plantines, resulta clave prestar atención a la variedad y al porte de la planta:

Variedades rastreras o compactas: También conocidas comercialmente como glandularias, son perfectas para cubrir bordes de senderos, rocallas o colgar desde jardineras con ramilletes violetas, rosados o blancos.

También conocidas comercialmente como glandularias, son perfectas para cubrir bordes de senderos, rocallas o colgar desde jardineras con ramilletes violetas, rosados o blancos. Verbena bonariensis: Esta variedad nativa alcanza hasta dos metros de altura, ofreciendo flores lilas en la copa de tallos delgados que no bloquean la luz de las plantas bajas.

El truco del diseño: alturas y combinación con plantines

Para lograr un cantero armónico, el secreto consiste en revisar la altura final que alcanzará cada especie: las variedades rastreras deben ubicarse en el frente o en los bordes, mientras que las zinnias y verbenas altas deben colocarse al fondo para no tapar la luz del resto.

Asimismo, sembrar desde semillas requiere paciencia. Si la idea es disfrutar de flores desde el primer día, un truco eficaz consiste en intercalar semillas con plantines con pimpollos, asegurando color inmediato mientras los nuevos brotes ganan fuerza bajo el sol primaveral.