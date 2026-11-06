Ulpiano Suarez consiguió avales para que la Ciudad gestione la subasta de la Estación Mendoza

Entidades como la Federación Económica de Mendoza, la Cámara Argentina de la Construcción, la Cámara de Empresas Constructoras Independientes de Mendoza, el Colegio de Arquitectos de Mendoza y la Cámara Empresaria de Comercio, Industria, Turismo y Servicios de la Ciudad; expresaron su apoyo a la propuesta que presentó el intendente ante el Gobierno Nacional.

Además, destacaron el impacto que tendrá el proyecto en materia urbanística y ambiental, la generación de espacios públicos y áreas verdes, la puesta en valor del patrimonio ferroviario y el potencial para movilizar inversiones, generar empleo y fortalecer la actividad económica de Mendoza.

Una apuesta estratégica para el futuro

Desde la FEM señalaron que la iniciativa permitirá integrar el predio ferroviario a la ciudad mediante nuevos espacios públicos, áreas verdes y desarrollos residenciales, comerciales y culturales. Además, respaldaron la relocalización de los talleres ferroviarios en Palmira y destacaron la posibilidad de atraer inversiones, fortalecer a las pymes e impulsar el empleo.

Por su parte, CAMARCO consideró que la reconversión del predio puede transformarse en un importante motor para la economía provincial, mientras que CECIM puso el foco en el desarrollo de nuevos espacios residenciales, comerciales, culturales y de servicios, además de una movilidad más sostenible.

Desde el Colegio de Arquitectos de Mendoza remarcaron que la Ciudad cuenta con el conocimiento territorial, la normativa local y la visión estratégica necesarias para conducir el proceso de subasta e implementación del proyecto.

En tanto, CECITyS sostuvo que la recuperación de las 24 hectáreas permitirá potenciar el desarrollo económico y comercial de la capital, revitalizar los alrededores del microcentro, atraer nuevos residentes y consumidores, fortalecer los comercios de proximidad y promover la inversión privada.

La propuesta ante la Nación

El acompañamiento institucional se suma a la solicitud formalizada por Ulpiano Suarez ante la AABE el pasado 30 de septiembre, mediante la cual propuso que el organismo nacional delegue en el municipio la gestión y realización de la subasta, junto con los actos administrativos necesarios para concretarla.

La propuesta prevé que el municipio lleve adelante el procedimiento y deposite el producido de la subasta en las cuentas que indique el organismo nacional, permitiendo avanzar con el desarrollo urbanístico y cumplir con los compromisos asumidos entre ambas jurisdicciones.

El Distrito Sustentable Estación Mendoza es considerado uno de los proyectos urbanísticos más relevantes para el futuro de la Ciudad de Mendoza. Su concreción permitirá recuperar un área estratégica, generar una nueva centralidad urbana y promover un modelo de desarrollo que integre espacios públicos, viviendas y actividades comerciales.