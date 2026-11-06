Los veterinarios coinciden: los gatos sirven para combatir las arañas en el hogar

El papel de los gatos en las casas es fundamental, sobre todo frente a la presencia de plagas y arañas. La razón es simple y funciona principalmente gracias a su instinto natural de caza y curiosidad, aunque algunos veterinarios explican en detalle sus verdaderos alcances y límites.
¿Los gatos sirven para combatir las arañas en el hogar? Esto dicen los veterinarios
Los felinos son cazadores por naturaleza. Aunque su dieta principal se basa de pequeños mamíferos y aves, también persiguen y capturan insectos, lagartijas y hasta arañas.
Si bien los arácnidos se mueven de forma rápida e imprevisible, esto llama la atención de los gatos, desencadenando secuencias innatas de caza como acechar, perseguir y atrapar. Por eso estas conductas forman parte de su rutina habitual y se manifiestan casi siempre durante el juego, lo que significa que el felino no busca cazar a la araña por hambre, sino por estimulación instintiva.
Sin embargo, a pesar de que pueden atrapar muchas arañas, los veterinarios advierten que tener gatos no implica que esto sea un método eficaz de control de plagas ni de evitar una infestación porque no siempre acceden a los refugios donde proliferan las arañas como grietas, sótanos, depósitos o rincones oscuros y poco transitados.
Además, esta forma de cazar por supuesto conlleva riesgos porque aunque las mordeduras no son frecuentes, ciertas especies pueden resultar peligrosas y si la mascota experimenta dolor, hinchazón importante, enrojecimiento creciente o malestar tras comer algún animal en general debe ser llevado al veterinario.
Por eso también es necesario reducir escondites y sellar puntos de entrada de arañas de la siguiente forma:
- Limpiar telarañas en su totalidad.
- Disminuir el desorden en sótanos, espacios oscuros donde se guarden cosas.
- Sellar grietas cerca de puertas y ventanas.
- Eliminar acumulaciones de madera, piedras o materiales.
- Limitar los insectos que sirven de alimento a las arañas también es importante.
En pocas palabras
- Instinto cazador: los gatos combaten arañas y plagas gracias a su instinto natural.
- Límites reales: no son un control de plagas eficaz y no alcanzan todos los escondites.
- Prevención extra: se recomienda sellar grietas y reducir el desorden para evitar arañas.