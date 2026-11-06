Los veterinarios coinciden: los gatos sirven para combatir las arañas en el hogar

¿Los gatos sirven para combatir las arañas en el hogar? Esto dicen los veterinarios

Los felinos son cazadores por naturaleza. Aunque su dieta principal se basa de pequeños mamíferos y aves, también persiguen y capturan insectos, lagartijas y hasta arañas.

El instinto de caza lleva a muchos gatos a perseguir animales pequeños.

Si bien los arácnidos se mueven de forma rápida e imprevisible, esto llama la atención de los gatos, desencadenando secuencias innatas de caza como acechar, perseguir y atrapar. Por eso estas conductas forman parte de su rutina habitual y se manifiestan casi siempre durante el juego, lo que significa que el felino no busca cazar a la araña por hambre, sino por estimulación instintiva.