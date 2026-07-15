Araña viuda negra: cómo reconocerla en casa y qué hacer ante una picadura

Ante la sospecha o la certeza de una picadura de esta especie, el pánico y la desinformación suelen jugar una mala pasada. El error más común y peligroso que cometen las personas es intentar succionar el veneno, realizar cortes en la herida o colocarse remedios caseros e improvisados que encuentran en casa.

La viuda negra es una de las arañas más temidas.

Cómo reconocer fácilmente a la araña viuda negra

A diferencia de otras especies que se mueven velozmente por las paredes o los techos, la viuda negra destaca por su comportamiento esquivo y su tendencia a esconderse en sitios oscuros, secos y con poco tránsito. Suele refugiarse detrás de muebles, en depósitos de leña, garajes, grietas exteriores o incluso dentro de calzados guardados a la intemperie.