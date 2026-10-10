La persona favorita del gato no es la que le da de comer, sino una muy diferente, según un experto

Es muy común creer que los gatos son animales independientes o poco afectuosos, o que simplemente le entregan su cariño a quien se encarga de llenar su plato de comida todos los días. Sin embargo, muchos estudios sobre el comportamiento felino demuestran lo contrario.
Lo cierto es que los felinos forman preferencias individuales muy claras en el hogar y no siempre eligen a la persona que más los alimenta o a quien busca llamar su atención de manera constante.
La persona favorita de los gatos es siempre la que respeta sus límites
Según un experto en comportamiento animal, la persona favorita de un gato es aquella que respeta sus límites y le transmite un entorno de seguridad. A diferencia de lo que suele pensarse, intentar perseguir al animal para acariciarlo o forzar interacciones genera el efecto opuesto, haciendo que la mascota busque distancia justamente de quien intenta llamar su atención desesperadamente.
El vínculo mascota-dueño radica en permitir que el gato se acerque de manera voluntaria, generando experiencias positivas a lo largo de la convivencia diaria. Por esta razón, el integrante favorito del hogar muchas veces no es quien pasa más tiempo acariciándolo, sino aquel con quien el animal logra construir una relación de absoluta confianza.
Asimismo, el gato considera al humano como a un igual. Por esa razón, quien permanece en calma y no insiste en llamar la atención del felino suele convertirse, casi inconscientemente, en su compañía preferida dentro de la casa.
Además, la personalidad del animal, por supuesto que también influye en esta elección; por ejemplo, los gatos jóvenes e inquietos pueden sintonizar mejor con personas dinámicas, mientras que los adultos o tranquilos prefieren perfiles más pausados.
Es decir, ganarse el afecto de un felino exige comprender su naturaleza y respetar su espacio. Quien lo haga será el elegido por el gato como su persona favorita.
En pocas palabras
- Personas favoritas: eligen a quien respeta los límites, no a quien les da de comer.
- Vínculo seguro: se basa en la confianza voluntaria y las experiencias positivas.
- Personalidad felina: la afinidad varía según la calma o dinamismo del humano.