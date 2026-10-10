La persona favorita del gato no es la que le da de comer, sino una muy diferente, según un experto

El vínculo mascota-dueño radica en permitir que el gato se acerque de manera voluntaria, generando experiencias positivas a lo largo de la convivencia diaria. Por esta razón, el integrante favorito del hogar muchas veces no es quien pasa más tiempo acariciándolo, sino aquel con quien el animal logra construir una relación de absoluta confianza.

La persona favorita de los gatos es siempre la que respeta sus límites.

Asimismo, el gato considera al humano como a un igual. Por esa razón, quien permanece en calma y no insiste en llamar la atención del felino suele convertirse, casi inconscientemente, en su compañía preferida dentro de la casa.

Además, la personalidad del animal, por supuesto que también influye en esta elección; por ejemplo, los gatos jóvenes e inquietos pueden sintonizar mejor con personas dinámicas, mientras que los adultos o tranquilos prefieren perfiles más pausados.

Es decir, ganarse el afecto de un felino exige comprender su naturaleza y respetar su espacio. Quien lo haga será el elegido por el gato como su persona favorita.