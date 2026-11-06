La decisión de Diego Forlán al anunciar la lista de Uruguay para el amistoso con la Selección argentina

Santiago Mele, arquero de Independiente, es el único de los 28 jugadores citados que juega en la Liga Profesional ya que el entrenador de la Celeste decidió prescindir de Miguel Merentiel quien podrá jugar con Boca, en Mendoza, la semifinal de la Copa Argentina frente a Banfield.

En cuanto a la convocatoria de Uruguay también hay un solo jugador que actúa en un club de ese país que es el arquero del Albion Sebastián Jaume y si hay nombres con experiencia en el fútbol argentino como el ex Boca Rodrigo Bentancur y el ex River Nicolás De la Cruz, y otros que se destacan en Europa como Ronald Araujo (Liverpool) y Federico Valverde (Real Madrid).