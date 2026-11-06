Qué lugar ocupa Franco Colapinto en el Mundial de Destructores de la Fórmula 1

El argentino cierra el top 10, mientras que Gasly se posiciona en el segundo lugar de la clasificación general, solo superado por Oliver Bearman de Haas.

Franco Colapinto y el gasto en reparaciones de Alpine

La escudería francesa Alpine se ubica en el segundo puesto entre los equipos que más dinero destinaron a arreglar sus monoplazas durante la temporada 2026. Acumulan un total de 3.163.000 dólares en reparaciones, cifra que solo es superada por Red Bull, que lidera la tabla con 3.450.000 dólares

El Mundial de Destructores se basa en valores estimados de reposición de distintas piezas como alerones, suspensiones, cajas de cambio y chasis, ofreciendo una perspectiva del impacto económico de los accidentes en la categoría.

¿Cuánto gastó Pierre Gasly en la temporada?

Oliver Bearman, piloto de Haas, lidera el ranking individual con 2.243.000 dólares en daños. Le sigue Pierre Gasly de Alpine (2.041.000 dólares) y Charles Leclerc de Ferrari (2.038.000 dólares). Alex Albon de Williams se sitúa en cuarto lugar con 1.956.000 dólares, mientras que Isack Hadjar completa el top 5 con 1.631.000.

Gasly supera ampliamente a Colapinto.

Otros pilotos con cifras relevantes incluyen a Oscar Piastri (1.426.000), Max Verstappen (1.409.000), Andrea Kimi Antonelli (1.382.000) y Sergio Pérez (1.310.000), todos por encima del millón de dólares en costos de reparación para sus escuderías.