Inicio Ovación Automovilismo Franco Colapinto
Automovilismo

Qué lugar ocupa Franco Colapinto en el Mundial de Destructores de la Fórmula 1

Franco Colapinto se ubica entre los que menos gastaron en reparaciones en su Alpine, superado ampliamente por su compañero Pierre Gasly en el Mundial de Destructores.

Juan Pablo García
Por Juan Pablo García [email protected]
Franco Colapinto figura entre los pilotos que menos gastos generaron en reparaciones de autos.

Franco Colapinto figura entre los pilotos que menos gastos generaron en reparaciones de autos.

La Fórmula 1 no solo mide la velocidad en la pista, sino también los costos que generan los accidentes. Una clasificación no oficial, conocida como el Mundial de Destructores, detalla cuánto dinero invierten las escuderías para reparar los autos tras los choques.

La última actualización de este ranking, posterior al Gran Premio de México, reveló datos de interés sobre los pilotos de Alpine. Franco Colapinto registra 1.122.000 dólares en reparaciones.

Franco Colapinto estrenará casco en Brasil.

Franco Colapinto estrenará casco en Brasil.

Mientras tanto, su compañero Pierre Gasly acumula 2.041.000 dólares, una diferencia de 919.000 dólares que se destaca en la tabla. Si bien Colapinto se ubica en el 10mo puesto general, su cifra de reparaciones es considerablemente menor a la de otros pilotos destacados.

El argentino cierra el top 10, mientras que Gasly se posiciona en el segundo lugar de la clasificación general, solo superado por Oliver Bearman de Haas.

Franco Colapinto y el gasto en reparaciones de Alpine

La escudería francesa Alpine se ubica en el segundo puesto entre los equipos que más dinero destinaron a arreglar sus monoplazas durante la temporada 2026. Acumulan un total de 3.163.000 dólares en reparaciones, cifra que solo es superada por Red Bull, que lidera la tabla con 3.450.000 dólares

El Mundial de Destructores se basa en valores estimados de reposición de distintas piezas como alerones, suspensiones, cajas de cambio y chasis, ofreciendo una perspectiva del impacto económico de los accidentes en la categoría.

¿Cuánto gastó Pierre Gasly en la temporada?

Oliver Bearman, piloto de Haas, lidera el ranking individual con 2.243.000 dólares en daños. Le sigue Pierre Gasly de Alpine (2.041.000 dólares) y Charles Leclerc de Ferrari (2.038.000 dólares). Alex Albon de Williams se sitúa en cuarto lugar con 1.956.000 dólares, mientras que Isack Hadjar completa el top 5 con 1.631.000.

Gasly supera ampliamente a Colapinto.

Gasly supera ampliamente a Colapinto.

Otros pilotos con cifras relevantes incluyen a Oscar Piastri (1.426.000), Max Verstappen (1.409.000), Andrea Kimi Antonelli (1.382.000) y Sergio Pérez (1.310.000), todos por encima del millón de dólares en costos de reparación para sus escuderías.

Fuentes utilizadas

Temas relacionados:

Más sobre Automovilismo

Más de Sociedad

Más de Ovación

Más de Series y Películas