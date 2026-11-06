Hamilton blanqueó la mala relación con Leclerc en la previa del GP de Brasil: "No se soluciona en una reunión"

El ex Mercedes sostuvo que Leclerc trata de manera diferente a otros pilotos. "Definitivamente los trata de forma diferente. Si te fijas en los compañeros de equipo, es lo mismo con Sebastian (Vettel), es lo mismo con Carlos (Sainz)".
Según filtró el portal The Race, Fred Vasseur (director de Ferrari) organizó una reunión entre ambos pilotos para este viernes a la mañana en Brasil, pero la misma no pudo llevarse a cabo porque Leclerc llegaría más tarde dado que estaba en Europa porque fue padre. Respecto a ese encuentro para dialogar frente a frente, Hamilton expresó: "No creo que todo se vaya a resolver en una sola reunión. Pero es importante. Lo que construyamos ahora nos pondrá en la posición correcta para el próximo año".
"No es fácil integrar a alguien como yo en un equipo, porque soy muy directo y presiono constantemente para que haya muchos cambios. Y voy a seguir presionando para que haya más. Estoy aquí para ganar. Sigo creyendo que Fred es el indicado para llevarnos al campeonato. Se trata de comunicación. Se trata de comprensión", sentenció el siete veces campeón de al Fórmula 1.
Cronograma del GP de Brasil
Viernes 6 de noviembre
Prácticas Libres 1: 12.30
Prácticas Libres 2: 16
Sábado 7 de noviembre
Prácticas Libres 3: 11.30 a 12.30
Clasificación: 15
Domingo 8 de noviembre
Carrera: 14