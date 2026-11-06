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Fórmula 1

Hamilton blanqueó la mala relación con Leclerc en la previa del GP de Brasil: "No se soluciona en una reunión"

Lewis Hamilton blanqueó que la relación con Charles Leclerc en Ferrari no es buena

Carolina Quiroga
Por Carolina Quiroga [email protected]
Lewis Hamilton se refirió a la relación con Charles Leclerc en Ferrari. 

Lewis Hamilton se refirió a la relación con Charles Leclerc en Ferrari. 

En la previa del Gran Premio de Brasil, Lewis Hamilton volvió a encender el clima en Ferrari y blanqueó que la relación con Charles Leclerc no es buena. Luego de que el fin de semana pasado hubiera un cruce en la pista de México, el piloto británico no le bajó el tono al conflicto que existe fuera.

Hamilton apuntó contra Leclerc en la previa del Gran Premio de Brasil

En la antesala de la actividad en el circuito de Interlagos, Lewis Hamilton participó del Media Day y dejó en claro que la relación con su compañero de escudería, Charles Leclerc, no atraviesa un buen momento.

Al ser consultado por el vínculo entre ambos, el siete veces campeón del mundo dejó en clara su postura: "No me van a silenciar. Nunca me han silenciado". Hamilton se refirió a que no se callará lo que piensa del piloto monegasco.

El ex Mercedes sostuvo que Leclerc trata de manera diferente a otros pilotos. "Definitivamente los trata de forma diferente. Si te fijas en los compañeros de equipo, es lo mismo con Sebastian (Vettel), es lo mismo con Carlos (Sainz)".

Según filtró el portal The Race, Fred Vasseur (director de Ferrari) organizó una reunión entre ambos pilotos para este viernes a la mañana en Brasil, pero la misma no pudo llevarse a cabo porque Leclerc llegaría más tarde dado que estaba en Europa porque fue padre. Respecto a ese encuentro para dialogar frente a frente, Hamilton expresó: "No creo que todo se vaya a resolver en una sola reunión. Pero es importante. Lo que construyamos ahora nos pondrá en la posición correcta para el próximo año".

"No es fácil integrar a alguien como yo en un equipo, porque soy muy directo y presiono constantemente para que haya muchos cambios. Y voy a seguir presionando para que haya más. Estoy aquí para ganar. Sigo creyendo que Fred es el indicado para llevarnos al campeonato. Se trata de comunicación. Se trata de comprensión", sentenció el siete veces campeón de al Fórmula 1.

Cronograma del GP de Brasil

Viernes 6 de noviembre

Prácticas Libres 1: 12.30

Prácticas Libres 2: 16

Sábado 7 de noviembre

Prácticas Libres 3: 11.30 a 12.30

Clasificación: 15

Domingo 8 de noviembre

Carrera: 14

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