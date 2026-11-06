Conmebol, en la mira: millones en riesgo por la grave crisis bancaria en Paraguay

Compromisos deportivos no amenazados por la crisis

La Conmebol ha reafirmado que la crisis bancaria en Paraguay no pone en riesgo el desarrollo de sus competencias deportivas ni el pago de premios a los clubes. La Confederación Sudamericana asegura que posee suficientes recursos para afrontar sus compromisos, incluyendo las próximas finales de la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana.

La Copa Libertadores entrega una jugosa cifra en premios.

Los premios para los campeones de esta temporada son significativos: el ganador de la Libertadores recibirá 25 millones de dólares, mientras que el campeón de la Sudamericana obtendrá 10 millones. La organización reafirma su compromiso con la normalidad en el desarrollo de los torneos, a pesar de la repercusión política que la crisis bancaria ha generado en Paraguay, incluyendo la renuncia del presidente Santiago Peña.

El impacto de Ueno Bank en el fútbol sudamericano

La relación entre Ueno Bank y el fútbol sudamericano se extendía más allá de los depósitos de la Conmebol. Desde 2024, la institución financiera también participaba como patrocinador de la Copa Sudamericana, y mantenía acuerdos comerciales con la Asociación Paraguaya de Fútbol y clubes importantes como Cerro Porteño y Olimpia. Esta vinculación amplía el alcance de las repercusiones de la crisis bancaria en el ámbito deportivo.