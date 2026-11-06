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Escándalo en Paraguay

Conmebol, en la mira: millones en riesgo por la grave crisis bancaria en Paraguay

La Conmebol tiene invertidos más de 14 millones de dólares en Ueno Bank, entidad que fue intervenida recientemente debido a una crisis financiera en Paraguay.

Por UNO
Domínguez y la Conmebol, en la mira.

Domínguez y la Conmebol, en la mira.

La Conmebol se encuentra entre los principales depositantes de Ueno Bank, banco intervenido por el Banco Central de Paraguay debido a una crisis financiera. La organización que preside Alejandro Domínguez tenía invertidos más de 14 millones de dólares en certificados de depósito de ahorro en la entidad bancaria.

Los fondos comprometidos, que equivalen a poco más de 85.470 millones de guaraníes, generan incertidumbre sobre su eventual recuperación. A pesar de la situación, la Conmebol ha descartado que estas inversiones afecten el normal funcionamiento de la institución o el cumplimiento de sus obligaciones con los clubes y las competencias que organiza.

Alejandro Domínguez y Claudio Tapia tienen una relación muy cercana.

Alejandro Domínguez y Claudio Tapia tienen una relación muy cercana.

Fuentes de la organización indicaron que las inversiones en Ueno Bank representan aproximadamente el 2,5% de los ingresos totales de la Conmebol. Los intereses acumulados hasta el momento de la intervención rondarían los 780 mil dólares, según informes de medios paraguayos.

Compromisos deportivos no amenazados por la crisis

La Conmebol ha reafirmado que la crisis bancaria en Paraguay no pone en riesgo el desarrollo de sus competencias deportivas ni el pago de premios a los clubes. La Confederación Sudamericana asegura que posee suficientes recursos para afrontar sus compromisos, incluyendo las próximas finales de la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana.

La Copa Libertadores entrega una jugosa cifra en premios.

La Copa Libertadores entrega una jugosa cifra en premios.

Los premios para los campeones de esta temporada son significativos: el ganador de la Libertadores recibirá 25 millones de dólares, mientras que el campeón de la Sudamericana obtendrá 10 millones. La organización reafirma su compromiso con la normalidad en el desarrollo de los torneos, a pesar de la repercusión política que la crisis bancaria ha generado en Paraguay, incluyendo la renuncia del presidente Santiago Peña.

El impacto de Ueno Bank en el fútbol sudamericano

La relación entre Ueno Bank y el fútbol sudamericano se extendía más allá de los depósitos de la Conmebol. Desde 2024, la institución financiera también participaba como patrocinador de la Copa Sudamericana, y mantenía acuerdos comerciales con la Asociación Paraguaya de Fútbol y clubes importantes como Cerro Porteño y Olimpia. Esta vinculación amplía el alcance de las repercusiones de la crisis bancaria en el ámbito deportivo.

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