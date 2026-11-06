La rutina de entrenamiento fugaz con ejercicios que trabajan todo el cuerpo y la podés hacer en tan solo 30 minutos

Esta rutina de entrenamiento es ideal para personas que no tienen mucho tiempo para entrenar.

El entrenamiento dura 30 minutos y está organizado en 10 rondas de tres ejercicios. Cada movimiento tiene una cantidad específica de repeticiones:

Dominadas: 7 repeticiones

Es el primer ejercicio de la secuencia y permite trabajar principalmente la espalda, los brazos y los hombros. Para realizarlo hay que sujetarse de una barra con ambas manos y elevar el cuerpo hasta que la barbilla supere su altura.

Quienes todavía no tengan suficiente fuerza pueden reemplazarlas por dominadas asistidas con bandas elásticas, versiones negativas o remo invertido.

Sentadillas: 20 repeticiones

Este movimiento fortalece los músculos de las piernas y los glúteos. Para hacerlo, hay que separar los pies a la altura de las caderas, llevar la pelvis hacia atrás y flexionar las rodillas para bajar el cuerpo. Después, se regresa a la posición inicial manteniendo la espalda estable.

Con solo 30 minutos al día podrás transformar tu cuerpo.

Flexiones: 15 repeticiones

Son ideales para trabajar el pecho, los tríceps, los hombros y la zona media del cuerpo. Se realizan apoyando las manos en el suelo, con los brazos separados a la altura de los hombros, y bajando el pecho sin perder la alineación corporal. Si resultan demasiado exigentes, se pueden hacer apoyando las rodillas.

La clave de esta rutina de tres ejercicios está en completar las repeticiones con una técnica correcta y aprovechar los descansos entre minutos. No es necesario utilizar peso adicional: el propio cuerpo ofrece suficiente resistencia para realizar el entrenamiento.