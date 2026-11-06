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Racing perdió con Barracas Central y cerró un año para el olvido

En condición de visitante, Racing perdió 2-0 con Barracas Central y cerró un mal año. El Guapo, por su parte, se metió en los octavos de final.

Fabián Salamone
Por Fabián Salamone [email protected]
Nicolás Orsini anotó el primero de los dos goles de Barracas Central ante Racing.

Nicolás Orsini anotó el primero de los dos goles de Barracas Central ante Racing.

Barracas Central venció 2 a 0 a Racing en el marco de la decimosexta, y última, fecha de la fase regular del Torneo Clausura de la Liga Profesional. El resultado afianzó al Guapo entre los ocho clasificados a los playoffs de la Zona B y dejó muy complicado a Independiente en su lucha por ingresar a la Copa Sudamericana 2027.

Por su parte, el equipo de Avellaneda cerró un año para el olvido tras mostrarse falto de profundidad en el complemento. Los goles de Nicolás Orsini y Norberto Briasco decretaron el triunfo del dueño de casa, que celebró tres puntos clave para alimentar sus aspiraciones de competir a nivel internacional el próximo año.

Barracas Central le gan&oacute; 2-0 a Racing.

Barracas Central le ganó 2-0 a Racing.

Barracas le ganó a Racing en el estadio Chiui Tapia

A pesar del resultado adverso, la visita generó peligro en el arranque del encuentro. A los 15 minutos, Racing avisó mediante una jugada preparada que finalizó Gastón Lodico.

Poco después, Matías Kranevitter estrelló un remate cruzado en el palo derecho del arquero Juan Espínola, mientras que el lateral Ignacio Rodríguez exigió una gran intervención del arquero local con un centro cerrado enviado al córner.

Sin embargo, la eficacia estuvo del lado de Barracas. A los 43' de la primera etapa, Enzo Taborda ejecutó un centro desde la izquierda, Rodrigo Bogarín bajó la pelota a espaldas de la defensa y Nicolás Orsini apareció para empujar el balón y abrir el marcador.

En la segunda mitad, Racing careció de peso ofensivo y profundidad. El conjunto visitante desaprovechó incluso las complicaciones del rival, que debió realizar variantes por las lesiones de Dardo Miloc y del propio Espínola.

Aunque el arquero Facundo Cambeses evitó una nueva caída en un mano a mano ante Bogarín, sobre el cierre del partido Norberto Briasco concretó una gran triangulación con Facundo Bruera y sacudió frente al arco para estampar el 2 a 0 definitivo.

De esta manera Barracas Central alcanzó el quinto puesto de la Zona B y espera por conocer a su rival, que será el que termine en la cuarta colocación de la Zona A.

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