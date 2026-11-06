Racing perdió con Barracas Central y cerró un año para el olvido

Poco después, Matías Kranevitter estrelló un remate cruzado en el palo derecho del arquero Juan Espínola, mientras que el lateral Ignacio Rodríguez exigió una gran intervención del arquero local con un centro cerrado enviado al córner.

Sin embargo, la eficacia estuvo del lado de Barracas. A los 43' de la primera etapa, Enzo Taborda ejecutó un centro desde la izquierda, Rodrigo Bogarín bajó la pelota a espaldas de la defensa y Nicolás Orsini apareció para empujar el balón y abrir el marcador.

En la segunda mitad, Racing careció de peso ofensivo y profundidad. El conjunto visitante desaprovechó incluso las complicaciones del rival, que debió realizar variantes por las lesiones de Dardo Miloc y del propio Espínola.

Aunque el arquero Facundo Cambeses evitó una nueva caída en un mano a mano ante Bogarín, sobre el cierre del partido Norberto Briasco concretó una gran triangulación con Facundo Bruera y sacudió frente al arco para estampar el 2 a 0 definitivo.

De esta manera Barracas Central alcanzó el quinto puesto de la Zona B y espera por conocer a su rival, que será el que termine en la cuarta colocación de la Zona A.