Agustín Torres Fernández, de notero de televisión a esa experiencia en el fútbol boliviano

- ¿Cómo fue la experiencia en Bolivia?

- Mi experiencia en Bolivia fue positiva, el fútbol es competitivo, es lo que buscaba, me encontré con jugadores de buen nivel sobre todo los extranjeros. Es mi mejor momento como arquero, ya que con la experiencia que adquirí en estos 15 años en el fútbol me manejo con otra tranquilidad y madurez.

- ¿Seguirás jugando ahí?

- En ese club no seguiría jugando, ya que prefiero seguir renovando y no quedarme con lo mismo.

- ¿Cómo es el lugar donde estuviste jugando y el club?

- Estuve viviendo en la Ciudad de Tarija, es un lugar basado en los años '80 y '90 , es decir un departamento del pasado, por sus calles, por su arquitectura, sus veredas super angostas, sus taxis y micros de los '80. Hay muy pocos casos de inseguridad (el que roba lo linchan entre el pueblo). Es gente muy trabajadora de lunes a lunes. La comida es súper económica, por1500 pesos argentinos comés un plato de milanesas con arroz, es todo económico. El club se llama Atlético Entre Ríos, es un club más de Bolivia.

- ¿En cuál club de los que jugaste te fue mejor?

- El club donde sentí que ya empecé a tener experiencia fue en Atlético Argentino, ya estaba en el plantel (en aquel Federal B del 2014) cuando dirigía Leopoldo Jacinto Luque. Y acá en Atlético Entre Rios me manejé de otra manera al estar bien en la parte mental y en el estado físico. En los otros clubes también fui regular.

Un medio de Bolivia destacó el momento en el que Torres Fernández dejó el arco para jugar de defensor.

- ¿Cómo fue la experiencia de ser defensor?

- Mi primera experiencia como defensor arrancó en Boca de Bermejo, el DT era Carlitos Sule, en el 2008. Me llevó a jugar Renzo Cataldo, mi mejor amigo, y ese año falleció él en la cancha de Municipal.

En Bolivia me sentí muy bien como defensor, porque ya tengo la experiencia y el panorama como arquero, lectura de juego, buen pase y salto, buena marca y voy bien al piso. También jugué de 5 rústico de pura marca y quite.

-¿Recordás el día que te probaste en un club?

- Fue en cancha chica a los 8 años en el club Regatas y a los 12 en el 2001 en Andes Talleres. Mi hermano Leandro me llevó al club, jugué unos meses y me decían Carnicero. Los arcos eran enormes para mím en la primera atajaban Sebastián Torrico y José Fernández.

Torres Fernández entrevistó a L-Gante en El Siete.

- Elegí una profesión: ¿notero de televisión o jugador de fútbol?

- Me considero un bohemio de la vida, notero de TV y futbolista del ascenso, además de ser un polifacético. Cuándo tenés virtudes hay que aprovecharlas. En TV fui notero de Bumerang por cuatro años, salíamos todos los sábados por canal 7 Mendoza (El Siete). Entrevisté a más de 100 artistas famosos de la movida Tropical. y gracias al fútbol pude jugar en dos países distintos, en México en la pandemia y ahora 2026 en Bolivia.

Otros datos de Agustín Torres Fernández: