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Vibras 2007: la indumentaria con la que Boca jugará la final de la Copa Sudamericana

La cuenta oficial de la Copa Sudamericana publicó una foto de Leandro Paredes y la indumentaria con la que Boca jugará la final de la Copa Sudamericana

Fabián Salamone
Por Fabián Salamone [email protected]
Riquelme levantó, en Brasil, la última Copa Libertadores de Boca.

Riquelme levantó, en Brasil, la última Copa Libertadores de Boca.

La Conmebol dio la primera señal sobre la vestimenta que lucirá Boca el 21 de noviembre en la final de la Copa Sudamericana ante Atlético Mineiro. Una imagen oficial con Leandro Paredes como principal protagonista encendió la ilusión del pueblo Xeneize en las redes al revelar una combinación que evoca momentos imborrables.

El elenco comandado por Rodolfo Arruabarrena saltaría al campo del estadio Metropolitano de Barranquilla con su camiseta titular, pero sumando el pantalón amarillo. Esta elección generó un impacto inmediato entre los hinchas por su guiño directo a la última Copa Libertadores conquistada por el club en la temporada 2007.

Boca y el guiño a la mítica noche de Porto Alegre

La combinación del short amarillo trae el recuerdo directo de la final de la Copa Libertadores 2007 frente a Gremio. En aquella serie histórica, Boca se impuso con un contundente 5-0 global.

Juan Román Riquelme, actual presidente y máximo ídolo histórico de la institución, fue la figura de aquella noche convirtiendo dos goles.

Casi dos décadas después, Boca volvería a apostar por ese detalle que muchos fanáticos consideran una cábala para volver a festejar internacionalmente tras 19 años.

La única diferencia respecto a la indumentaria utilizada en tierras gaúchas estará en las medias: en esta ocasión también serían amarillas, a diferencia de las azules con franja amarilla empleadas en aquella noche histórica.

Con una serie de fotos de Leandro Paredes luciendo esta indumentaria, la cuenta oficial de la Copa Sudamericana enloqueció a los fanáticos de Boca.

"Dios si juguemos así la final con esa combinación de colores", "El short amarillo. Me ilusioné" y "Uffffff!!!! Estoy para que juguemos con ese kit la final", fueron algunas de las respuestas que el torneo continental recibió en su posteo.

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