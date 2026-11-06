Vibras 2007: la indumentaria con la que Boca jugará la final de la Copa Sudamericana

Juan Román Riquelme, actual presidente y máximo ídolo histórico de la institución, fue la figura de aquella noche convirtiendo dos goles.

Casi dos décadas después, Boca volvería a apostar por ese detalle que muchos fanáticos consideran una cábala para volver a festejar internacionalmente tras 19 años.

La única diferencia respecto a la indumentaria utilizada en tierras gaúchas estará en las medias: en esta ocasión también serían amarillas, a diferencia de las azules con franja amarilla empleadas en aquella noche histórica.

Con una serie de fotos de Leandro Paredes luciendo esta indumentaria, la cuenta oficial de la Copa Sudamericana enloqueció a los fanáticos de Boca.

"Dios si juguemos así la final con esa combinación de colores", "El short amarillo. Me ilusioné" y "Uffffff!!!! Estoy para que juguemos con ese kit la final", fueron algunas de las respuestas que el torneo continental recibió en su posteo.