Cómo hacer un limpiador de pisos contra hormigas y cucarachas con jabón en menos de 5 minutos

El jabón potásico en este caso, es conocido por ser usado mucho en jardinería, pero también tiene un uso doméstico relacionado con la limpieza de diferentes superficies.

Cómo hacer un limpiador de pisos contra hormigas y cucarachas con jabón potásico

Las hormigas y cucarachas suelen entrar por grietas y espacios alrededor de ventanas o puertas, sobre todo en esta época del año.

Limpiar el piso con una disolución de jabón potásico puede ayudar a evitar la entrada de cucarachas y hormigas porque puede ayudar a reducir los tóxicos en la casa cuando se trata de combatir plagas domésticas habituales.