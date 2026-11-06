Cómo hacer un limpiador de pisos contra hormigas y cucarachas con jabón en menos de 5 minutos

En esta época del año se empíezan a ver las cucarachas y hormigas que vuelven a aparecer en la casa. Aunque son una molestia, no hace falta comprar productos caros para eliminarlas, sino que con tan solo limpiar el piso utilizando este truco puede ser posible.
El jabón potásico en este caso, es conocido por ser usado mucho en jardinería, pero también tiene un uso doméstico relacionado con la limpieza de diferentes superficies.
Cómo hacer un limpiador de pisos contra hormigas y cucarachas con jabón potásico
Limpiar el piso con una disolución de jabón potásico puede ayudar a evitar la entrada de cucarachas y hormigas porque puede ayudar a reducir los tóxicos en la casa cuando se trata de combatir plagas domésticas habituales.
El paso a paso para lograr este líquido mágico solo lleva una cucharada sopera de jabón potásico por cada litro de agua caliente para facilitar la absorción. Es decir, hay que armar la mezcla en función de la cantidad de agua que se use de manera que si contiene tres litros de agua caliente, la cantidad correspondiente sería de tres cucharadas soperas.
Además, es muy recomendable repetir el tratamiento al menos una o dos veces por semana cada vez que se limpie el piso de la casa.
Beneficios de este limpiador de pisos casero
- Es un limpiador muy suave y de pH alcalino moderado.
- Es seguro y apto para casi todo tipo de superficies.
- El jabón potásico está formado por sales potásicas de ácidos grasos que puede alterar las membranas celulares de algunos insectos cuando entran en contacto con ellos.
- Estos ácidos rompen la estructura de esas membranas y también afectan la capa protectora exterior, favoreciendo la pérdida de agua y la deshidratación.
- Es un jabón ideal sobre todo contra plagas de cuerpo blando, como pulgones, mosca blanca, cochinillas y ácaros.
- Con las hormigas, además tiene un efecto extra porque elimina las fermonas que dejan en su paso.
En pocas palabras
- Limpieza natural: prepara un limpiador casero contra hormigas y cucarachas con jabón potásico y agua.
- Eficacia: este producto, usado en jardinería, elimina plagas al alterar sus membranas celulares y eliminar feromonas.
- Aplicación: mezcla una cucharada de jabón potásico por litro de agua caliente y aplícala semanalmente en el piso.